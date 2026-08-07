एंकर -जनप्रतिनिधियों ने दिया नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश

सागवाड़ा. समाज को नशे की बुराई से मुक्त कराने के संकल्प के साथ ब्रह्माकुमारीज सेवा केंद्र, दिव्य अनुभूति भवन, मंगलम विहार सागवाड़ा में नशा मुक्त भारत प्रतिज्ञा महा अभियान का गुरुवार को शुभारम्भ किया गया।

मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कनकमल कटारा थे। विशिष्ठ अतिथि विधायक शंकर लाल डेचा, उपखण्ड अधिकारी सुबोधसिंह चारण, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रनोली, हरीश पाटीदार थे। कार्यक्रम सेवा केंद्र की राजयोगिनी पद्मा दीदी के सान्निध्य में हुआ। ब्रह्माकुमारीज के मुख्य प्रवक्ता राजेश जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अभियान के उद्देश्य और पूरे देश में चलाए जा रहे इस महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्माकुमारीज द्वारा युवाओं और समाज में आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है।



पूर्व सांसद कटारा ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में ब्रह्माकुमारीज की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने जनता से इस अभियान में पूर्ण सहयोग करने की अपील की। विधायक डेचा ने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे से मुक्त कराने का सबसे अच्छा एवं सहज माध्यम ब्रह्माकुमारीज है। राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान से ही युवा नशे की लत को छोडक़र सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। पाटीदार ने नशा मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा कराई। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। संचालन लक्ष्मण लाल अहारी ने किया।