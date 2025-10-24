Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Banswara: बांसवाड़ा में 3 बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष नहीं दे पाए जवाब, मामला दर्ज

भूंगड़ा इलाके के लक्ष्मणगढ़, झरी गांव में 30 वर्षीया कचरी पत्नी प्रकाश चरपोटा ने अज्ञात तरल पदार्थ पी लिया। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Oct 24, 2025

suspicious death in Banswara

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

बांसवाड़ा। भूंगड़ा क्षेत्र में तीन बच्चों की मां की अज्ञात तरल पीने से मौत हो गई। वहीं आंबापुरा क्षेत्र में एक महिला की घर में फंदे से लटकी लाश मिली। मामला प्रथम दृष्ट्या आत्महत्या का प्रतीत हुआ। हालांकि पीहर पक्ष ने घटना के कारणों पर सदेह जताया।

अस्पताल में मौत

पहली घटना में भूंगड़ा इलाके के लक्ष्मणगढ़, झरी गांव में 30 वर्षीया कचरी पत्नी प्रकाश चरपोटा ने अज्ञात तरल पदार्थ पी लिया। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी रमेशचंद्र पाटीदार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में ससुराल पक्ष के लोगों ने दवा की ओवरडोज लेना बताया। हालांकि उसे क्या बीमारी थी और दवा कौनसी थी, बता नहीं पाए। मामले को लेकर मृतका के पिता जानामेड़ी निवासी भगुलाल मईड़ा ने रिपोर्ट दी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।

वहीं दूसरी घटना आंबापुरा थानान्तर्गत घटना बरवाला राजिया गांव में हुई। इसकी सूचना पर थानाधिकारी जीवतराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। बुलावे पर उमरीनाल गांव से मृतका के पीहर पक्ष भी पहुंचा। थानाधिकारी ने बताया कि 43 वर्षीया रेशम पत्नी नारायण निनामा का शव बंद मकान में लटका मिला। मौका कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव एमजी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। मामले को लेकर पीहर पक्ष ने संदेह जताया। इसे लेकर मृतका के बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया।

Updated on:

24 Oct 2025 04:57 pm

Published on:

24 Oct 2025 04:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara: बांसवाड़ा में 3 बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष नहीं दे पाए जवाब, मामला दर्ज

