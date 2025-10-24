Banswara: बांसवाड़ा में 3 बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष नहीं दे पाए जवाब, मामला दर्ज

पहली घटना में भूंगड़ा इलाके के लक्ष्मणगढ़, झरी गांव में 30 वर्षीया कचरी पत्नी प्रकाश चरपोटा ने अज्ञात तरल पदार्थ पी लिया। उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी रमेशचंद्र पाटीदार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में ससुराल पक्ष के लोगों ने दवा की ओवरडोज लेना बताया। हालांकि उसे क्या बीमारी थी और दवा कौनसी थी, बता नहीं पाए। मामले को लेकर मृतका के पिता जानामेड़ी निवासी भगुलाल मईड़ा ने रिपोर्ट दी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा।