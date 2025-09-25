Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : नापला में पीएम मोदी की होगी सभा, VVIP का रहेगा जमावड़ा, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के नापला में पीएम मोदी की सभा होगी। इस में राजस्थान के राज्यपाल, 8 केन्द्रीय मंत्री, सीएम भजनलाल शर्मा व 2 डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। यानि की वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा। जानें पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 25, 2025

PM Modi Banswara Visit Napla Rally know minute-to-minute programme
Play video
पीएम मोदी फोटो (AI), सीएम भजनलाल व अन्य। पत्रिका फोटो

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के नापला गांव में प्रस्तावित सभा में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा सहित 8 केन्द्रीय मंत्री व राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहरलाल, केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित राज्य केबिनेट के कई मंत्री भी आएंगे। जानें पीएम मोदी मिनट टू मिनट कार्यक्रम।

बांसवाड़ा में वीवीआइपी और वीआइपी का बड़ा जमावड़ा

बांसवाड़ा में वीवीआइपी और वीआइपी का इतना बड़ा जमावड़ा पहली बार रहेगा। सीएम के विशेषाधिकारी योगेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार प्रात: 8.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर प्रात: 9.30 तलवाड़ा हवाई पट्टी पर पहुंचेगे तथा वहां से हेलीकोप्टर द्वारा 9.45 बजे नापला (छोटीसरवन) आएंगे।

1 घंटा 55 मिनट तक मंच पर रहेंगे पीएम

दोपहर 12.35 बजे- पहुंच, उदयपुर एयरपोर्ट।
दोपहर 12.40 बजे - प्रस्थान, उदयपुर एयरपोर्ट।
दोपहर 01.30 बजे - माही हेलिपैड, बांसवाड़ा।
दोपहर 01.35 बजे - प्रस्थान, माही हेलिपैड, बांसवाड़ा।
दोपहर 01.40 बजे - पहुंच, कार्यक्रम स्थल।
दोपहर 01.45 से 03.35 बजे - विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
अपराह्न 03.40 बजे - पहुंच, माही हेलिपैड।
अपराह्न 03.45 बजे - प्रस्थान, माही हेलिपैड, बांसवाड़ा।
सायं 04.35 बजे - पहुंच, उदयपुर एयरपोर्ट।

दिनभर दौड़े आला अधिकारी

बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गुरुवार को नापला में न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम के मद्देनजर एक दिन पूर्व सुरक्षा के तमाम इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए। आयोजन स्थल पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद बुधवार को जिम्मा स्पेशल प्रोटेशन ग्रुप (एसपीजी) को सौंप दिया गया।

इससे पहले डीजीपी राजीव शर्मा, डीजी (इंटेलिजेंस) संजय अग्रवाल, आईजी (सियोरिटी) विष्णुकांत, डीआईजी (सियोरिटी) अजयसिंह, आईजी उदयपुर गौरव श्रीवास्तव, एसपी सुधीर जोशी सहित आईपीएस अधिकारियों की दिनभर दौड़भाग बनी रही। हैलीपेड से सभास्थल तक प्रधानमंत्री के कारकेड की रिहर्सल हुई। अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़े हर छोटे-बड़े बिंदू पर बारीकी से नजरें गड़ाईं। अब चाक-चौबंद इंतजामों के बीच गुरुवार को कार्यक्रम होगा।

बदलें रुट से करें सफर : पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी

बांसवाड़ा-रतलाम मार्ग से ट्राफिक पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही डायवर्ट कर दिया गया है। सुबह छह बजे से आयोजन समाप्ति तक वाहनों से बांसवाड़ा से रतलाम जाने वाले लोग पाड़ला से आंबापुरा, बाजना होकर ही जाएंगे। गेमन पुल पर यातायात का दबाव घटाने के मकसद से इस व्यवस्था की पुलिस सख्ती से पालना कराएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने अपील की है कि जरूरी होने पर एमपी का सफर निर्देशित रूट के अनुसार ही करते हुए लोग सहयोग करें।

बांसवाड़ा के नापला में सभा स्थल का निरीक्षण

बांसवाड़ा के नापला में परमाणु बिजलीघर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ ही अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद थे। उन्होंने मंच व्यवस्था और सभा में आने वाले लोगों के बैठने, उनके पेयजल सहित अन्य सुविधाओं को लेकर संबंधित प्रभारियों से आवश्यक जानकारी ली और निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, पूर्व मंत्री धनसिंह रावत, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व प्रधान राजेश कटारा व अन्य मौजूद थे।

