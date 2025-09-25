PM Modi Banswara Visit : नापला में पीएम मोदी की होगी सभा, VVIP का रहेगा जमावड़ा, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के नापला गांव में प्रस्तावित सभा में गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा सहित 8 केन्द्रीय मंत्री व राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहरलाल, केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित राज्य केबिनेट के कई मंत्री भी आएंगे। जानें पीएम मोदी मिनट टू मिनट कार्यक्रम।