श्लोक प्रतियोगिता आयोजित

सागवाड़ा. विद्यानिकेतन मधुकर परिसर में संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता परिसर प्रभारी नागेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुई। प्रतियोगिता में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने आष्टादशी गीता, एकात्मता स्त्रोतम, प्रात: स्मरण सहित पाठ्य पुस्तक के विभिन्न श्लोकों की प्रस्तुति दी।



इस अवसर पर प्रभारी ममता पाटीदार ने संस्कृत भाषा का महत्व बताया। केतना सोमपुरा ने आभार व्यक्त किया।