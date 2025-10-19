Rajasthan : ‘हलमा परंपरा’ से खिले परेशान शिक्षकों के चेहरे, रोशन हुए सरकारी स्कूल

आदिवासी समाज की एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण सामूहिक सहयोग की परंपरा है, जो विशेष रूप से दक्षिण राजस्थान (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर), मध्यप्रदेश और गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। इस परंपरा का मूल भाव है सामूहिक श्रम और पारस्परिक सहयोग। आदिवासी जब किसी व्यक्ति या परिवार के पास खेत जोतने, कुआं खोदने, घर निर्माण, फसल काटने जैसे कार्यों के लिए पर्याप्त लोग या संसाधन नहीं होते, तब वह अपने गांव या आसपास के लोगों को ‘हलमा’ के लिए बुलाते हैं। गांव के लोग बिना किसी पारिश्रमिक के सामूहिक रूप से उस कार्य में हाथ बंटाते हैं।