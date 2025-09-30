सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल, दहशत में आई युवती ने कुएं में कूदकर दी जान

फाइल फोटो: मृतक कृष्णा
बांसवाड़ा। आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित चिकली तेजा गांव में सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद एक युवती ने कुएं में कूद कर जान दे दी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात को कृष्णा अपने घर पर सो रही थी।
पास में ही चारपाई डालकर पिता रमेश सो रहे थे। सुबह जब जगे तो कृष्णा नहीं मिली। परिजनों ने काफी तलाश की पर कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद रविवार शाम को पता चला कि घर से करीब 50 मीटर दूर कुएं में एक शव पड़ा है।
ऐसे में मौके पर पुलिस पहुंची और शव निकलवाया। पुलिस ने रविवार शाम को शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार दोपहर में एएसआई कल्याण सिंह ने पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने बताया कि कृष्णा पुत्री रमेश निवासी चिकली तेजा के परिजनों ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि कुछ दिनों पहले कृष्णा का फोटो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिया था। इसके बाद से ही वह अवसाद में थी। काफी परेशान रहती थी। घर वालों को ज्यादा कुछ बताती भी नहीं थी।
इधर जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र स्थित पिपलाई जोगड़ा गांव में रविवार शाम को नदी में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार दोपहर 3 बजे सल्लोपाट थाना पुलिस के एएसआई मगनलाल ने बताया कि जालू पुत्र कला कटारा निवासी ढूगियो के रूप में शव की पहचान हुई।
परिजनों ने रिपोर्ट में बताया है कि जालू पिछले सोमवार को अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकला था। वहां पर एक रात रुकने के बाद मंगलवार सुबह वापस किसी और रिश्तेदार के वहां जाने के लिए निकल गया। मगर रविवार शाम को जालू का शव नदी में मिला। साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले में जांच कर रहे हैं। मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। शव परिजनों को सौंप दिया है।
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
