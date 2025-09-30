सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल, दहशत में आई युवती ने कुएं में कूदकर दी जान

पुलिस ने बताया कि कृष्णा पुत्री रमेश निवासी चिकली तेजा के परिजनों ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया है कि कुछ दिनों पहले कृष्णा का फोटो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड कर दिया था। इसके बाद से ही वह अवसाद में थी। काफी परेशान रहती थी। घर वालों को ज्यादा कुछ बताती भी नहीं थी।

इधर जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र स्थित पिपलाई जोगड़ा गांव में रविवार शाम को नदी में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। सोमवार दोपहर 3 बजे सल्लोपाट थाना पुलिस के एएसआई मगनलाल ने बताया कि जालू पुत्र कला कटारा निवासी ढूगियो के रूप में शव की पहचान हुई।