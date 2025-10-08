बांसवाड़ा जिले के 4 किसानों को राजस्थान सरकार ने दिया विदेश जाने का मौका, जानिए क्या है चयन का आधार

उद्यान विभाग के उप निदेशक दल सिंह गरासिया ने बताया कि घाटोल क्षेत्र के उदपुरा सेनावासा निवासी किसान पंकज कुमार बामनिया और शहर के हुसैन कुरैशी (बागीदौरा वाला) को एक दिन पहले जयपुर के लिए रवाना किया गया। वहां एक दिन के प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान किसानों को विशेषज्ञ यह बताएंगे कि उन्हें क्या सीखना है और किस प्रकार प्रशिक्षण लेना है।