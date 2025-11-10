Anta By-Election 2025: अन्ता विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की सख्ती, 22 कारें जब्त, बाहरी लोगों पर नजर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि 9 नवम्बर शाम को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, क्षेत्र में अनावश्यक घूम रही बाहरी नंबर की गाड़ियों की पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान करीब 22 कारें जब्त की गईं और 30 लोगों के खिलाफ शांतिभंग के मामले दर्ज किए गए। जिले में कुल 18 नाके बनाए गए हैं, जिनमें 13 नाके अंतरराज्यीय सीमा पर और 5 अंतरजिला सीमा पर हैं, जहां वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है।