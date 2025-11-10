Patrika LogoSwitch to English

Anta By-Election 2025: अन्ता विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की सख्ती, 22 कारें जब्त, बाहरी लोगों पर नजर

अन्ता विधानसभा उपचुनाव के साइलेन्ट पीरियड में पुलिस-प्रशासन चौकस है। बाहरी लोगों की मौजूदगी रोकने के लिए विशेष टीमें सक्रिय होकर वाहनों की जांच कर रही हैं।

बारां

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

Anta By Election 2025

फोटो- पत्रिका

बारां। अन्ता विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पुलिस प्रशासन साइलेन्ट पीरियड में सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। विधानसभा क्षेत्र में बाहरी लोगों की गैरमौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चार थानों की पुलिस के साथ विशेष सतर्कता टीमें गठित की गई हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि 9 नवम्बर शाम को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, क्षेत्र में अनावश्यक घूम रही बाहरी नंबर की गाड़ियों की पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान करीब 22 कारें जब्त की गईं और 30 लोगों के खिलाफ शांतिभंग के मामले दर्ज किए गए। जिले में कुल 18 नाके बनाए गए हैं, जिनमें 13 नाके अंतरराज्यीय सीमा पर और 5 अंतरजिला सीमा पर हैं, जहां वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है।

भाजपा जिला उपाध्यक्ष की कार भी जांची

साइलेन्ट पीरियड के दौरान रविवार देर रात अन्ता विधानसभा क्षेत्र के तिसाया गांव में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राकेश जैन की कार को पुलिस ने जांचा। बाहरी नंबर होने के कारण पुलिस ने पूछताछ की। बाद में जैन ने गाड़ी की स्वीकृति से जुड़े कागज दिखाए और बताया कि उनका ड्राइवर तिसाया गांव का ही रहने वाला है, जो कई बार गाड़ी को अपने साथ ले जाता है।

विधानसभा क्षेत्र में न रहें बाहरी व्यक्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि अन्ता विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन क्षेत्र समेत जिलेभर में निषेधाज्ञा लागू है। बिना कारण कहीं भी पांच या इससे अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी तथा बाहरी लोगों का ठहरना प्रतिबंधित है।

Published on:

10 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By-Election 2025: अन्ता विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की सख्ती, 22 कारें जब्त, बाहरी लोगों पर नजर

