Rajasthan: राजस्थान में जानलेवा बनी मटर-पनीर की सब्जी, भाई की मौत, बहन भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

मृतक सोनू कोली (30) ने भी घर पर 32 अगस्त की शाम मटर-पनीर व रोटी का भोजन किया था। अगले दिन 24 अगस्त की सुबह वह मजदूरी पर चला गया और शाम को वापस लौटा तो उल्टी-दस्त व पेट दर्द हो रहा था। इससे उसकी तबीयत गंभीर हो गई थी। परिजन उसे खाण्डा सहरोल से बारां ले गए तथा रात करीब 12.46 बजे शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। यहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे उसकी मृत्यु हो गई।