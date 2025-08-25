Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: राजस्थान में जानलेवा बनी मटर-पनीर की सब्जी, भाई की मौत, बहन भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

बारां में आठ लोगों ने खाई थी मटर-पनीर की सब्जी, दो की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 424 घरों का सर्वे किया।

बारां

Rakesh Mishra

Aug 25, 2025

young man died of food poisoning
मुंडियर में चिकित्सा टीम काे जानकारी देते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बारां के खांडासहरोल गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन में हड़कंप मच गया। गांव में सनसनी फैल गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

तत्काल चिकित्सा टीम गांव में पहुंची तथा घर-घर सर्वे कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बाद में सीएमएचओ कार्यालय से निदेशक (जन स्वस्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को रिपोर्ट भेजी गई। घर पर बने मटर-पनीर व रोटी का सेवन मृतक के माता-पिता व बहन समेत परिवार के 6 लोगों और पड़ोसी व एक दोस्त समेत आठ लोगों ने किया था, लेकिन दो को अस्पताल भर्ती कराने की नौबत रही। शेष की तबीयत सामान्य है।

ढाबे से खरीद लाया था मटर-पनीर

परिजनों ने बताया कि खांडा सहरोल निवासी सोनू कोली (30) पुत्र रामचरण कोली 23 अगस्त को शाम के समय ढाबे से पनीर व मटर लेकर आया और शाम को घर पर मटर-पनीर की सब्जी बनाई। परिवार के सभी लोगों ने इसी का भोजन किया। भोजन करने के कुछ देर बाद सोनू की बहन ममता कोली (35) को उल्टी-दस्त व पेट दर्द की शिकायत हुई।

दूसरे दिन परिजनों ने उसे उप जिला चिकित्सालय समरानिया पर दिखाया। जहां से ड्रिप लगाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन आराम नहीं आने पर परिजन उसे रविवार शाम को बारां ले गए तथा शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। परिवार के अन्य सदस्य माता-पिता को दस्त की शिकायत हुई थी।

उल्टी-दस्त से गंभीर हो गई हालत

मृतक सोनू कोली (30) ने भी घर पर 32 अगस्त की शाम मटर-पनीर व रोटी का भोजन किया था। अगले दिन 24 अगस्त की सुबह वह मजदूरी पर चला गया और शाम को वापस लौटा तो उल्टी-दस्त व पेट दर्द हो रहा था। इससे उसकी तबीयत गंभीर हो गई थी। परिजन उसे खाण्डा सहरोल से बारां ले गए तथा रात करीब 12.46 बजे शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। यहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे उसकी मृत्यु हो गई।

दोस्त व पड़ोसी ने भी किया था भोजन

सूचना पर टीम लेकर गांव पहुंचे बीसीएमओ आरिफ शेख ने बताया कि परिजनों ने बताया कि मटर पनीर की सब्जी व रोटी मृतक सोनू कोली के अलावा उसकी बहन ममता कोली, पत्नी कल्पना कोली, उसके 7 व 5 वर्षीय दो बच्चों तथा माता-पिता सभी परिवार के आधा दर्जन लोगों ने खाया था। इसके अलावा घर पर मौजूद पड़ोसी रामसखी पुत्री गोपीलाल व सोनू के दोस्त रामकिशन निवासी बीची ने भी यही भोजन किया था।

फूड प्वाइजनिंग की सूचना पर बीसीएमओ व सीएचसी प्रभारी को आरआरटी टीम के साथ भेजा गया था। टीम ने 424 घरों का सर्वे किया। इसमें बुखार के 8 व उल्टी-दस्त के 6 रोगी मिले। पानी व पनीर एवं ढाबे से खाद्य निरीक्षक ने पनीर व मटर के सेम्पल लेकर उन्हें जांच के लिए कोटा भेजा गया।

  • डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएचओ

rajasthan news

rajasthan news in hindi

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

25 Aug 2025 07:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: राजस्थान में जानलेवा बनी मटर-पनीर की सब्जी, भाई की मौत, बहन भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

