अंता उपचुनाव में जीत के बाद प्रमोद जैन भाया ने हिंदी में ली शपथ, विधानसभा में बढ़ी कांग्रेस की ताकत

Pramod Jain Bhaya oath जयपुर। अंता विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाया को शपथ दिलवाई। भाया ने हिंदी भाषा में विधानसभा सदस्य पद की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई विधायक और भाया के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। भाया के शपथ लेने के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है।