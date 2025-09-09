सूर्यास्त के बाद नौकायन का नियम नहीं, डोलमेला में दे दी रात 10 बजे तक की अनुमति

राज्य परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956 एवं इस अधिनियम के तहत बने राजस्थान नौचालन विनियमन नियम, 1957 के तहत विशिष्ट रूप से निर्देशित गया है कि सामान्यत: नौका का उपयोग सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व नहीं किया जाएगा। झील इत्यादि में प्रवेश से पूर्व यात्रियों की सूची मय पूर्ण पते के दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति किनारे पर नाव के स्वामी या उसके किसी कर्मचारी द्वारा रखी जाएगी एवं एक प्रति नाविक के पास रहेगी। नौका के किनारे आने पर यात्रियों के सुरक्षित लौट कर आने का मिलान यात्री सूची से किया जाएगा। सुरक्षा के लिए नाव में सवार प्रत्येक यात्री द्वारा सुरक्षा उपस्कर लाइफ जैकेट पहनकर ही यात्रा की जाएगी। नौका में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन नहीं किया जाएगा समेत कई नियम दिए हुए है।