घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा और दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

थाना बारादरी क्षेत्र में सोमवार रात मोहल्ले का ही रहने वाला युवक घर में घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। घटना के समय महिला घर में अकेली थी पति बाजार सामान लेने गया हुआ था। विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवारवालों ने पति से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 09, 2025

बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र में सोमवार रात मोहल्ले का ही रहने वाला युवक घर में घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। घटना के समय महिला घर में अकेली थी पति बाजार सामान लेने गया हुआ था। विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवारवालों ने पति से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

पीड़ित का आरोप है कि मोहल्ले का ही रहने वाला यासीन अक्सर घर के सामने से गुजरते वक्त अश्लील हरकतें करता है। पिछले मंगलवार की शाम करीब 7 बजे पीड़ित सामान लेने बाजार गया हुआ इसी दौरान आरोपी यासीन उनके घर में घुस गया और पत्नी को पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।

पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत यासीन के चाचा उमर और भाई से की तो उल्टा वे ही गाली-गलौज करने लगे। उमर ने तो उनका गिरेबान पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। किसी तरह उन्होंने भागकर जान बचाई। आरोप है कि इसके बाद से यासीन और उसका परिवार लगातार धमकियां दे रहा है कि अगर मामला थाने पहुंचाया तो जान से खत्म कर देंगे।

पीड़ित ने कहा कि वह कामकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं, ऐसे में परिवार पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने बारादरी पुलिस से गुहार लगाई जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा और दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

