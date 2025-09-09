घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर पति को पीटा और दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र में सोमवार रात मोहल्ले का ही रहने वाला युवक घर में घुस गया और महिला से छेड़छाड़ करने लगा। घटना के समय महिला घर में अकेली थी पति बाजार सामान लेने गया हुआ था। विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवारवालों ने पति से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।