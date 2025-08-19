बाड़मेर में 20 करोड़ का फर्जी क्लेम बेनकाब, वाहन चोर गिरोह के 12 आरोपी शिकंजे में, परिवहन विभाग-बीमा कंपनी पर सवाल



आरोपियों ने अधिक क्लेम उठाने के लिए ज्यादातर ट्रक व ट्रेलर की चोरी की एफआईआर करवाई है। ताकि उसे ज्यादा क्लेम राशि मिल सके। वहीं, इसके बाद वाहनों का पुन: अन्य राज्यों से रिअसाइनमेंट करवाकर तेल कंपनियों में वाहनों को किराए पर चला रहे थे। चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बाद चैचिस नंबर घिसकर नए नंबरों के लिए अरूणाचल प्रदेश में पंजीयन करवा देते। इसी आधार पर राजस्थान एवं गुजरात में पंजीयन किया गया है।