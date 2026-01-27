RPSC सदस्य बनने के लिए 1.20 करोड़! कटारा पर गंभीर आरोप, हरीश चौधरी ने की लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग

चौधरी ने कहा कि युवाओं के हित में निर्णय मुख्यमंत्री अकेले नहीं, बल्कि कैबिनेट और 200 विधायक करते हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों से अपील की कि वे लालच छोड़कर मजबूत प्रस्ताव रखें। उन्होंने निर्दलीय विधायक रविंद्रसिंह भाटी और डॉ. प्रियंका चौधरी से भी इस संघर्ष में शामिल होने की अपील की। हरीश चौधरी ने नकल, पेपर लीक और इंटरव्यू घोटालों का उल्लेख करते हुए आरपीएससी और चयन बोर्ड को भंग करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब नौकरियां योग्यता आधारित होंगी।