Dog Bite: बाड़मेर के बॉर्डर के गांवों में पागल श्वानों का ‘आतंक’, 1 दिन में 29 को बनाया शिकार, अस्पताल में भीड़

गांवों में श्वानों की बढ़ती तादाद चिंता का कारण है। विशेषकर सर्दियों में श्वानों के पागल होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में आमजन से अपील है कि आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखें। कुत्तों में पागलपन के लक्षण जैसे एक ही जगह गोल-गोल घूमना, आंखों का लाल होना, डगमगाकर दौड़ना या मुंह से लार गिरना दिखाई दे तो उनसे दूर रहें।