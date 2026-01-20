20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

Rajasthan Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात दी है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Jan 20, 2026

Rajasthan weather Updates

File- बारिश के बाद गिरे ओले की तस्वीर।

Rajasthan Farmers News: धोरीमन्ना। राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि आदान अनुदान के लिए 89 करोड़ 46 लाख 95 हजार 452 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

यह राशि बाड़मेर-बालोतरा जिले की विभिन्न तहसीलों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और खेती को पुनः पटरी पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बाड़मेर-बालोतरा जिले को विशेष राहत

स्वीकृत बजट के अंतर्गत बाड़मेर ग्रामीण, नोखडा, धोरीमन्ना, गुडामालानी, बाड़मेर, शिव, चौहटन, बाटाडू, सेडवा एवं धनाऊ तहसीलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस सहायता राशि से जिले के कुल 34,447 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुदान मिलने से किसान समय पर बीज, खाद एवं अन्य आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था कर आगामी फसल की तैयारी कर सकेंगे।

सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा लाभ

यह कृषि आदान अनुदान लघु, सीमांत एवं अन्य सभी श्रेणी के कृषकों को फसल क्षति की स्थिति में प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की आंशिक भरपाई कर किसानों को दोबारा उत्पादन के लिए सक्षम बनाना है।

मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री का आभार

इस जनहितकारी निर्णय के लिए राज्य मंत्री के के बिश्नोई ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है, जिनके नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

साथ ही आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री किरोड़ी लाल मीणा का भी विशेष धन्यवाद व्यक्त किया गया है, जिनके प्रयासों से ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण बजट स्वीकृत हो सका।

सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सहायता उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। यह निर्णय दर्शाता है कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।

अनुदान राशि का वितरण विभागीय नियमों, एसडीआरएफ मानदंडों एवं शासनादेशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र किया जाएगा, ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल

इस बजट स्वीकृति से न केवल प्रभावित किसानों को तत्काल राहत मिलेगी, बल्कि जिले एवं राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सरकार का यह कदम किसान-हितैषी और दूरदर्शी सोच का प्रतीक माना जा रहा है।

राज्य मंत्री का बयान

राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि किसानों को हर स्तर पर सुरक्षा मिल सके।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: राजस्थान के पहले दलित सीएम, जिनकी एक गलती पर आलाकमान ने छीन ली थी कुर्सी
Patrika Special News
jagan nath pahadiya cm kursi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राब को नहीं परोस रहे साब… राजस्थान के जिन 3 जिलों में बाजरा सबसे ज्यादा पैदा होता है, वहां भी आदेश ‘हवा हवाई’

raab
बाड़मेर

घर से शौच को निकली युवती पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर; समदड़ी से जोधपुर रेफर

barmer news
बाड़मेर

Barmer: ‘अवैध संबंध बनाने का डाला दबाव, पति और ससुर के सामने कमरे में बुलाया…’ थाने पहुंचकर बोला वकील, महिला ने भी लगाए ये आरोप

Obscene-Video
बाड़मेर

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन की तारीख फिर बदली, फरवरी में शुभारंभ की उम्मीद, सुरक्षा और तैयारियां जारी

Pachpadra Refinery Launch Date Changed
बाड़मेर

शहादत को सलाम: बाड़मेर के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद धर्माराम जाट की वीर गाथा, गोली लगने पर भी नहीं झुके, 2 आतंकियों को किया ढेर

Shahadat Ko Salam
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.