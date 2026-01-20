Farmers News: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात

स्वीकृत बजट के अंतर्गत बाड़मेर ग्रामीण, नोखडा, धोरीमन्ना, गुडामालानी, बाड़मेर, शिव, चौहटन, बाटाडू, सेडवा एवं धनाऊ तहसीलों के किसान लाभान्वित होंगे। इस सहायता राशि से जिले के कुल 34,447 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुदान मिलने से किसान समय पर बीज, खाद एवं अन्य आवश्यक कृषि आदानों की व्यवस्था कर आगामी फसल की तैयारी कर सकेंगे।