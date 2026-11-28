उत्तर- मेरी पंचायत नवसृजित है, जो इसी सत्र में बनी है, तो गांव के विकास के कई काम हैं। सबसे पहले गांव में पेयजल, पक्की सड़क, गलियों में लाइट और पंचायत भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं खड़ी करनी हैं। हर घर तक पानी पहुंचाना और गांव को स्वच्छ बनाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी।