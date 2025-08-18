Rajasthan: हनुमान बेनीवाल का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो जारी रहेगा आंदोलन

बालोतरा। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोजरी बचाओ आंदोलन के मंच से सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक जोजरी नदी के प्रदूषण का स्थाई समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन पूरी ताकत से जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि आज हमें आर-पार की लड़ाई लड़नी है। अगर सरकार ने हमारी परमानेंट मांगें लिखित में स्वीकार नहीं की तो एक घंटे के भीतर जोधपुर कूच करेंगे और कमिश्नरेट के बाहर पूरी रात जागरण करेंगे।
बेनीवाल ने कहा कि यह मुद्दा नया नहीं है, बरसों से सरकारों की अनदेखी के कारण यहां के घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है। जोधपुर व पाली की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला रासायनिक प्रदूषित पानी डोली, अराबा, कल्याणपुर सहित करीब 50 गांवों में फैल चुका है, जिससे खेत और जमीन बंजर हो गई हैं।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन देखना है कि रिवर फ्रंट जैसे वादे कब धरातल पर उतरते हैं। धरना स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि अब लहू में उबाल आना चाहिए।
सरकार बताए कि कितनी एसटीपी और सीटीपी बनाएगी, कितने दिनों में बनाएगी और अस्थाई नाला कैसे निकालेगी। अगर जवाब नहीं मिला तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उनके भाषण के बाद मौके पर एसडीएम अशोक कुमार विश्नोई और डिप्टी सुशील मान पहुंचे तथा उच्चाधिकारियों से बातचीत शुरू की।
बेनीवाल के डोली पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। रास्ते भर जगह-जगह फूल बरसाए गए। डोली में जेसीबी पर चढ़ाकर युवाओं ने अभिनंदन किया, वहीं मंच पर 51 किलो की माला और तलवार भेंट की गई। धरने में बाड़मेर, बायतु, बालोतरा, जोधपुर सहित विभिन्न इलाकों से हजारों लोग पहुंचे। युवा नेता थानसिंह डोली के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन में रविवार को भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर राजूराम खोजा, ओम डूडी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदीन सिंघड़, दिनेश धुंधवाल, रामपाल जाखड़, रामरख विश्नोई, सुरजाराम विश्नोई, प्रकाश गोदारा, ओम डूडी छापला सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे।