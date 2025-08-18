Rajasthan: हनुमान बेनीवाल का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो जारी रहेगा आंदोलन

बेनीवाल के डोली पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। रास्ते भर जगह-जगह फूल बरसाए गए। डोली में जेसीबी पर चढ़ाकर युवाओं ने अभिनंदन किया, वहीं मंच पर 51 किलो की माला और तलवार भेंट की गई। धरने में बाड़मेर, बायतु, बालोतरा, जोधपुर सहित विभिन्न इलाकों से हजारों लोग पहुंचे। युवा नेता थानसिंह डोली के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से जारी आंदोलन में रविवार को भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर राजूराम खोजा, ओम डूडी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदीन सिंघड़, दिनेश धुंधवाल, रामपाल जाखड़, रामरख विश्नोई, सुरजाराम विश्नोई, प्रकाश गोदारा, ओम डूडी छापला सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे।