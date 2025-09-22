राजस्थान में 125 वर्ष पुरानी रेलवे लाइन के विस्तार से बॉर्डर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, पुन: सर्वे की मांग

Rajasthan : भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रहा है। कश्मीर घाटी सहित देश के दुर्गम इलाकों में भी ट्रेनें पहुंच रही हैं। नई रेलवे लाइनों के साथ नए स्टेशन और आधुनिक यात्री डिब्बे भी लोगों की सेवा के लिए शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में लगभग 125 वर्ष पुरानी बाड़मेर-मुनाबाव रेलवे लाइन के विस्तार के लिए पुन: सर्वे करने की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इसे वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल कर रोहिड़ी-सुंदरा तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए। इससे बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।