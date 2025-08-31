Rajasthan : राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर देगी 40 हजार रुपए, पशुपालकों की बल्ले-बल्ले

ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी पर इनके संवर्धन, संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इस पर पशुपालन विभाग मंगला पशु बीमा योजना में अब पशुपालकों के अधिकतम 10 ऊंटों का नि:शुल्क बीमा करेगा। पूर्व में एक ऊंट का बीमा करने का प्रावधान था। योजना में बीमारी, हादसे, प्राकृतिक आपदा से बीमित ऊंट के मरने पर अधिकतम 40 हजार रुपए बीमा राशि देने का प्रावधान है।