Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan : राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर देगी 40 हजार रुपए, पशुपालकों की बल्ले-बल्ले

Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर 40 हजार रुपए देगी। पशुपालकों की हुई बल्ले-बल्ले।

बाड़मेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 31, 2025

Rajasthan Government will give 40 thousand rupees on camel death cattle owners are happy
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Government Scheme : रेगिस्तानी जहाज के रूप में पहचाने वाले राज्य पशु ऊंट का खेती व दैनिक कामकाज में कम उपयोग से अब इनका अस्तित्व खतरे में है। प्रतिवर्ष इनकी संख्या में कमी हो रही है। इस पर ऊंट संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

दस ऊंटों का होगा नि:शुल्क बीमा

इस योजना में अब प्रत्येक उष्ट्र पालक के 10 ऊंटों का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। इससे बीमारी, हादसे, प्राकृतिक आपदा में इनकी मृत्यु पर पशुपालकों को संबल मिल सके। बीते दो दशक में पूरे प्रदेश में खेती कार्य में ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ने, साधन में दुपहिया, चार पहिया वाहनों के अधिक उपयोग से आम आदमी के दैनिक जीवन में अब ऊंट का महत्व बहुत कम रह गया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर लगी रोक, मची हलचल, संघ ने मुख्य सचिव और डीओपी सचिव से लगाई गुहार
जयपुर
Rajasthan Government Big Step 2.80 lakh Employees annual increment ban uproar union appeals to Chief Secretary and DOP Secretary IPR portal Reopen

पूरे प्रदेश में 2 लाख 11 हजार 445 हजार ऊंट

इससे इनकी संख्या हर वर्ष कम हो रही है। वर्ष 2007 की पशुगणना अनुसार जिला बाड़मेर में 58597 ऊंट थे। वर्ष 2012 में 43 हजार 129, वर्ष 2019 में 25 हजार 907 ऊंट थे। ऐसे में प्रतिवर्ष इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। जानकारी अनुसार पूरे प्रदेश में 2 लाख 11 हजार 445 हजार ऊंट है।

पहले एक ही ऊंट का था प्रावधान

ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी पर इनके संवर्धन, संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इस पर पशुपालन विभाग मंगला पशु बीमा योजना में अब पशुपालकों के अधिकतम 10 ऊंटों का नि:शुल्क बीमा करेगा। पूर्व में एक ऊंट का बीमा करने का प्रावधान था। योजना में बीमारी, हादसे, प्राकृतिक आपदा से बीमित ऊंट के मरने पर अधिकतम 40 हजार रुपए बीमा राशि देने का प्रावधान है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर अपडेट, गृह विभाग ने कही ये बात
चित्तौड़गढ़
Rajasthan Policemen Weekly Leave Update Home Department said this

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan : राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर देगी 40 हजार रुपए, पशुपालकों की बल्ले-बल्ले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.