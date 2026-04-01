Rajasthan Crime: फोटो के नाम पर युवक संग हैवानियत, सिर के बाल काटे, मुंह काला किया, यूरिन पिलाया

रिपोर्ट में बताया गया कि 26 मार्च को रावतसिंह ने मोबाइल में रखे एक फोटो को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर देवीसिंह के साथ मारपीट की। उसके सिर के बाल काट दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे अपमानित करने के लिए पेशाब पिलाया तथा जबरन अपशिष्ट पदार्थ का सेवन भी करवाया। इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया।