Rajasthan Crime: फोटो के नाम पर युवक संग हैवानियत, सिर के बाल काटे, मुंह काला किया, यूरिन पिलाया

शिव थाना। फाइल फोटो- पत्रिका
शिव। शिव थाना क्षेत्र के लंगो की ढाणी (धारवी कला) सरहद स्थित एक सोलर प्लांट में काम कर रहे श्रमिकों की ओर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
यह वीडियो भी देखें
शिव थाना पुलिस के अनुसार मानसर (ओला) निवासी देवीसिंह पुत्र गोपालसिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि वह मार्च माह में उक्त सोलर प्लांट में मजदूरी करता था। वहां उसके साथ रावतसिंह पुत्र खेतसिंह, गैनसिंह पुत्र भूरसिंह, प्रकाशसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी ओला तथा विजयदान पुत्र जसूदान निवासी ओलेचा भी काम करते थे।
रिपोर्ट में बताया गया कि 26 मार्च को रावतसिंह ने मोबाइल में रखे एक फोटो को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर देवीसिंह के साथ मारपीट की। उसके सिर के बाल काट दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे अपमानित करने के लिए पेशाब पिलाया तथा जबरन अपशिष्ट पदार्थ का सेवन भी करवाया। इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया।
घटना के करीब 20 दिन बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मामला ग्रामीणों और प्रशासन के संज्ञान में आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से विस्तृत जांच की जा रही है। घटना के 43 सेकेंड के वीडियो में युवक जमीन पर बैठा नजर आता है। उसका मुंह काला किया हुआ है और कुछ लोग वीडियो बनाते हुए उसे जबरदस्ती गंदगी खाने के लिए कह रहे हैं। युवक मना करते हुए उल्टी करता नजर आ रहा है।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। दो जनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग