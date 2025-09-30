बाजरे की बम्पर पैदावार के बाद भी कृषि मंडी में आवक कम, पल्लेदारों की रोजी-रोटी पर संकट

खरीफ के सीजन में बाजरे की बम्पर पैदावार होने के बावजूद बस्सी कृषि उपज मण्डी में आवक पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है। व्यापारियों का कहना है कि मण्डी से बाहर अनाधिकृत खरीद केंद्र खुलने के कारण किसान अपनी फसल वहीं बेच रहे हैं, जिससे मण्डी का कारोबार प्रभावित हो रहा है और टैक्स की चपत भी लग रही है। मण्डी व्यापारियों ने बताया कि मण्डी के समीप कई वर्षों से एक अनाधिकृत खरीद केंद्र संचालित था। अब उसी व्यापारी ने जमवारामगढ़ इलाके के छापर गांव में भी नया केंद्र खोल दिया है। इस वजह से किसान अपनी उपज बस्सी मण्डी लाने की बजाय वहीं बेच रहे हैं। अनाधिकृत खरीद केंद्रों के कारण बाजरे की मण्डी में आवक घट रही है, व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और पल्लेदारों की रोजी-रोटी खतरे में है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।