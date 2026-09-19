‘अंग्रजों के तलवे चाटने वाले आज सत्ता में हैं!’ RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर भड़के सपा विधायक अबू आसिम आजमी

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आज़मी ने राम मंदिर के चंदे की चोरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर जो चंदा आया, वह चोरी हो जाए। यह बहुत शर्म की बात है। हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। सत्ता में बैठे लोग अगर राम मंदिर का चढ़ावा तक नहीं बचा सके, तो वे देश कैसे चलाएंगे?” आज़मी ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर चोरी होना प्रशासनिक नाकामी को दर्शाता है।