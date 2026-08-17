EX MP Harish Dwivedi: बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी बने राष्ट्रीय महासचिव, नितिन नवीन की टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का प्रमोशन हुआ है। उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जातिगत हिसाब से सामान्य वर्ग से एक ब्राह्मण, एक पारसी, एक एससी, तीन ओबीसी (यादव, कुर्मी, मौर्य) को जगह मिली है। सात महीने पहले नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से ही टीम का गठन पेंडिग था। पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी राष्ट्रीय टीम तैयार की।