ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, अंबेडकरनगर और अयोध्या से जुड़ा कनेक्शन

Four Arrested in Basti:बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मामला हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी होने का मामला जुड़ा है। छावनी पुलिस ने हाईवे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल सफेद रंग की वेन्यू कार और पांच नीले प्लास्टिक के जरीकेन में करीब 50 लीटर चोरी का डीजल बरामद हुआ है। सुबह के समय ट्रक चालक जब सो रहे होते थे, तब आरोपी जरीकेन में डीजल निकालकर चोरी कर लेते थे।