बस्ती में सीएम योगी ने किया सरस्वती विद्या मंदिर का किया शिलान्यास, भारत के गौरवशाली इतिहास की दिलाए याद

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले के बसहवा पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर बसहवा का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सीएम का हेलिकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर उतरा वैसे ही भारत माता की जय के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंजने लगा, इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया।
सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के शिलान्यास मौके पर
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी, क्षेत्र संगठन मंत्री हेमचंद्र, विद्यालय समिति के अध्यक्ष गोपाल गाडिया, प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष प्रह्लाद मोदी और प्रधानाचार्य गोविंद सिंह मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए विद्यालय के उपलब्धियों की जानकारी दी।
सीएम ने जमता को संबोधित करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर के इतिहास और कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया। सीएम ने देश की आजादी और कश्मीर में धारा 370 के लागू होने के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के तत्वावधान में नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। मैं सबसे पहले विद्या भारती परिवार और सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े सभी लोगों को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
मुख्यमंत्री ने इतिहास बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई। यह गोरक्ष प्रांत इसलिए सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों का गौरव प्राप्त है। सीएम ने इस दौरान भगवान राम, रामायण, सुहेलदेव के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश विकास की राह पर चल रहा उत्तर प्रदेश एक नजीर बना हुआ है।