बस्ती में सीएम योगी ने किया सरस्वती विद्या मंदिर का किया शिलान्यास, भारत के गौरवशाली इतिहास की दिलाए याद

मुख्यमंत्री ने इतिहास बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की पहली शाखा स्थापित की गई। यह गोरक्ष प्रांत इसलिए सौभाग्यशाली है कि उसे विद्या भारती के शिक्षण संस्थानों का गौरव प्राप्त है। सीएम ने इस दौरान भगवान राम, रामायण, सुहेलदेव के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने कहा कि आठ साल पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश विकास की राह पर चल रहा उत्तर प्रदेश एक नजीर बना हुआ है।