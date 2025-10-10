Commits Suicide: जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप…

सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी (Photo source- Patrika)
Commits Suicide: बेमेतरा जिला अस्पताल से एक दर्दनाक घटना सामने आई है जहां सुरक्षा गार्ड ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आनंद वर्मा (उम्र 25 वर्ष) के रूप में की गई है। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, आनंद वर्मा जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था।
शुक्रवार सुबह अस्पताल के एक हिस्से में उसका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। साथी कर्मचारियों ने जब उसे देखा तो तुरंत इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतक के परिजनों व सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है।
Commits Suicide: अस्पताल कर्मचारियों के अनुसार, आनंद वर्मा शांत स्वभाव का युवक था और ड्यूटी के दौरान कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा। उसकी अचानक मौत से साथी कर्मचारी और परिजन गहरे सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों के मानसिक दबाव और कार्य परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
