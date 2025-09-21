Crime News: दर्दनाक वारदात! पति ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या, गांव में आक्रोश…

Crime News: बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के नांदल गांव में रविवार को एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय राजू साहू ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे गांव में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम कर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी फरार है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना किसी व्यक्तिगत विवाद के चलते हुई है, लेकिन वास्तविक कारण और घटनाक्रम की जांच जारी है।
पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान अभी परिवार और गांव वालों द्वारा करवाई गई है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटा रही है। घटना के बाद गांव के लोग बेहद ही आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि वे न्याय चाहते हैं और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
Crime News: राजू साहू के परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, यह घटना किसी व्यक्तिगत कलह या घरेलू विवाद का परिणाम हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे तनाव न फैलाएं और जांच में सहयोग करें। इस मामले की जांच नवागढ़ थाना पुलिस की अगुवाई में चल रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।