Crime News: दर्दनाक वारदात! पति ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या, गांव में आक्रोश…

Crime News: राजू साहू के परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, यह घटना किसी व्यक्तिगत कलह या घरेलू विवाद का परिणाम हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे तनाव न फैलाएं और जांच में सहयोग करें। इस मामले की जांच नवागढ़ थाना पुलिस की अगुवाई में चल रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।