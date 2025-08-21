Patrika LogoSwitch to English

बेमेतरा

CG Crime: जमीन को लेकर दो महिलाओं में विवाद, लाठी से पीटकर कर दी हत्या

CG Crime: बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया में जमीन विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरी महिला पड़ोसी पर लाठी से ताबड़तोड़ वार हत्या कर दिया। मृतक महिला का नाम निर्मला पाल उम्र 35 साल है। दोनों का मकान लगा हुआ है, जिसे लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। पुलिस ने पंचनामा [&hellip;]

बेमेतरा

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG Crime: जमीन को लेकर दो महिलाओं में विवाद, लाठी से पीटकर कर दी हत्या
लाठी से पीटकर कर दी हत्या (Photo Patrika)

CG Crime: बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया में जमीन विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरी महिला पड़ोसी पर लाठी से ताबड़तोड़ वार हत्या कर दिया। मृतक महिला का नाम निर्मला पाल उम्र 35 साल है। दोनों का मकान लगा हुआ है, जिसे लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद शव को पीएम कराने के लिए शासकीय अस्पताल बेरला भेजा। पुलिस ने मामले पर जांच प्रारंभ कर दी है। एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि बेरला थाना से 6 किलोमीटर दूर ग्राम बोरिया में सुबह 10 बजे के करीब निर्मला पाल और पड़ोसी महिला के बीच विवाद हो गया। इस दौरान निर्मला के पड़ोसी ने आकर अचानक उस पर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले सें लहूलुहान गंभीर रूप से घायल महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांव की बस्ती में वारदात हुई।

बताया गया कि जिस वक्त घटना हुई, उस समय गांव के अधिकांश लोग खेत गए हुए थे, जहां वारदात की जानकारी मिलने के बाद सभी गांव पहुंचे। सूचना पाकर बेरला पुलिस की टीम भी मौके पर 11 बजे तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल, पंचनामा व अन्य कार्रवाई करने के बाद शव को शाम करीब 5 बजे पीएम के लिए सरकारी अस्पताल बेरला रवाना किया। एसपी रामकृष्ण साहू ने वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्राम बोरिया ने महिला की हत्या हुई है। आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस अभी जांच कर रही है।

Published on:

21 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / CG Crime: जमीन को लेकर दो महिलाओं में विवाद, लाठी से पीटकर कर दी हत्या

