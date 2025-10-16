मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

ई-केवाईसी अभियान जारी (Photo source- Patrika)
MNREGA e-KYC: जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य योजना के तहत कार्यरत सभी मजदूरों की ई-केवाईसी पूर्ण कराना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी तेजी से की जा रही है।
इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों को 25 अक्टूबर तक ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी। उन्हें भविष्य में मनरेगा अंतर्गत कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड व जॉब कार्ड शामिल हैं। मजदूर इन दोनों दस्तावेजों के साथ अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
ई-केवाईसी का विशेष महत्व इस बात में निहित है कि इससे मनरेगा योजना के लाभ का सीधा और पारदर्शी हस्तांतरण मजदूरों के बैंक खातों में किया जा सकेगा। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
MNREGA e-KYC: जपं बेरला ने सभी जॉब कार्डधारियों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे उनके रोजगार और भुगतान में कोई व्यवधान न हो। किसी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर श्रमिक संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
