मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

MNREGA e-KYC: जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य योजना के तहत कार्यरत सभी मजदूरों की ई-केवाईसी पूर्ण कराना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी तेजी से की जा रही है।