Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

MNREGA e-KYC: मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया ग्राम पंचायतों में जारी। जनपद पंचायत बेरला में 25 अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

less than 1 minute read

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

ई-केवाईसी अभियान जारी (Photo source- Patrika)

ई-केवाईसी अभियान जारी (Photo source- Patrika)

MNREGA e-KYC: जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य योजना के तहत कार्यरत सभी मजदूरों की ई-केवाईसी पूर्ण कराना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी तेजी से की जा रही है।

MNREGA e-KYC: ई-केवाईसी प्रक्रिया

इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों को 25 अक्टूबर तक ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी। उन्हें भविष्य में मनरेगा अंतर्गत कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड व जॉब कार्ड शामिल हैं। मजदूर इन दोनों दस्तावेजों के साथ अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

पारदर्शी हस्तांतरण किया जा सकेगा

ई-केवाईसी का विशेष महत्व इस बात में निहित है कि इससे मनरेगा योजना के लाभ का सीधा और पारदर्शी हस्तांतरण मजदूरों के बैंक खातों में किया जा सकेगा। साथ ही योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

जॉब कार्डधारियों से की गई अपील

MNREGA e-KYC: जपं बेरला ने सभी जॉब कार्डधारियों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे उनके रोजगार और भुगतान में कोई व्यवधान न हो। किसी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर श्रमिक संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

मनरेगा योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा! फर्जी हाजिरी से लाखों का गबन, शिकायत के बाद प्रशासन में हड़कंप… जानें मामला
बिलासपुर
फर्जीवाड़ा (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 05:18 pm

Published on:

16 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दीपावली की रौनक: फूल कूटने की परंपरा से शुरू हुआ गौरा-गौरी उत्सव, लक्ष्मी पूजा के बाद परघाते हैं करसा… जानें

दीपावली (Image Source: Chatgpt)
बेमेतरा

CG News: ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस, यातायात पुलिस को मिली POS मशीन

ई-चालान का भुगतान अब होगा कैशलेस (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से महिला की मौत (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

Commits Suicide: जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप…

सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.