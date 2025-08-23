CG Crime: 15 साल से चल रहे जमीन विवाद में हत्या, पांच आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

जांच में सामने आया कि तुकेराम यदु के परिवार के साथ पाल परिवार का जमीन को लेकर पिछले 15-16 वर्षों से विवाद चल रहा था। मामला तहसील कार्यालय बेरला और आयुक्त दुर्ग के समक्ष विचाराधीन था। हाल ही में फैसला पाल परिवार के पक्ष में आया। 2 जून को तहसील कार्यालय बेरला ने जमीन का कब्जा उन्हें सौंप दिया और तुकेराम यदु के कब्जे वाले मकान को तोड़वा दिया गया। मामले में एसडीओपी बेरला विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों को गिरतार कर लिया।