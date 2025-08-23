CG Crime: 15 साल से चल रहे जमीन विवाद में हत्या, पांच आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

CG Crime: बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया में जमीन विवाद को लेकर हुए हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरतार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थीया कुमारी बाई पाल पति विजय कुमार पाल वार्ड- 5 बोरिया निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 अगस्त को निर्मलाबाई पाल के साथ पुन्नीबाई यदु, भुनेश्वरी यदु, मोंगरा यदु, व अन्य ने मारपीट की एवं तुकेराम यदु द्वारा धारदार टंगिया से ताबड़तोड़ सिर एवं चेहरे में प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने व प्रार्थीया कुमारी बाई पाल व उनके नाती के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई। इस रिपोर्ट पर थाना बेरला ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांच में सामने आया कि तुकेराम यदु के परिवार के साथ पाल परिवार का जमीन को लेकर पिछले 15-16 वर्षों से विवाद चल रहा था। मामला तहसील कार्यालय बेरला और आयुक्त दुर्ग के समक्ष विचाराधीन था। हाल ही में फैसला पाल परिवार के पक्ष में आया। 2 जून को तहसील कार्यालय बेरला ने जमीन का कब्जा उन्हें सौंप दिया और तुकेराम यदु के कब्जे वाले मकान को तोड़वा दिया गया। मामले में एसडीओपी बेरला विनय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों को गिरतार कर लिया।