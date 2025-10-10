Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

Road Accident: बेमेतरा दुर्ग मार्ग में बुधवार की रात खराब सड़क पर आवागमन के दौरान एक बाइक ने दूसरे बाइक को ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद बाइक से गिरने वाली महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।