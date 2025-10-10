Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से महिला की मौत (Photo source- Patrika)
Road Accident: बेमेतरा दुर्ग मार्ग में बुधवार की रात खराब सड़क पर आवागमन के दौरान एक बाइक ने दूसरे बाइक को ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद बाइक से गिरने वाली महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग रोड में ग्राम कंतेली एवं हथमुड़ी के मध्य बुधवार की शाम अपने बाइक से ग्राम भूरकी जा रहे बाइक के हैंडिल को अज्ञात वाहन चालक ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद वाहन सड़क गड्ढे से टकरा गया जिससे अनियंत्रित होकर गिर गए।
बाइक के गिरने से पीछे बैठी महिला प्रतिमा धृतलहरे पति नारायण धृतलहरे 36 साल के सिर पर गंभीर चोट लगने पर लोगों की मदद से महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Road Accident: जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने महिला की मौत की पुष्टि की। बुधवार की रात महिला के शव को मरच्युरी में रखा गया था जिसका जिला अस्पताल में गुरूवार को पीएम कराया गया। शव को पुलिस ने परिवार वालों को सौंप दिया है।
पुलिस ने प्रार्थी नारायण धृतलहरे की सूचना पर मर्ग कामय कर लिया है। राहगिरों ने बताया कि जर्जर सड़क पर गिरने से इससे पूर्व भी कई बाइक सवार घायल हो चुके हैं। लंबे अरसे से ग्रामीण जर्जर सड़क की मरमत की मांग कर रहे है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग