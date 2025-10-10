Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेमेतरा

Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

Road Accident: बेमेतरा-दुर्ग मार्ग पर बुधवार की रात एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ग्राम भूरकी जा रही बाइक दूसरे वाहन से ठोकर खाने के बाद गड़्ढे में गिर गई।

less than 1 minute read

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से महिला की मौत (Photo source- Patrika)

बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से महिला की मौत (Photo source- Patrika)

Road Accident: बेमेतरा दुर्ग मार्ग में बुधवार की रात खराब सड़क पर आवागमन के दौरान एक बाइक ने दूसरे बाइक को ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद बाइक से गिरने वाली महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग रोड में ग्राम कंतेली एवं हथमुड़ी के मध्य बुधवार की शाम अपने बाइक से ग्राम भूरकी जा रहे बाइक के हैंडिल को अज्ञात वाहन चालक ने ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद वाहन सड़क गड्ढे से टकरा गया जिससे अनियंत्रित होकर गिर गए।

बाइक के गिरने से पीछे बैठी महिला प्रतिमा धृतलहरे पति नारायण धृतलहरे 36 साल के सिर पर गंभीर चोट लगने पर लोगों की मदद से महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Road Accident: जिला अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने महिला की मौत की पुष्टि की। बुधवार की रात महिला के शव को मरच्युरी में रखा गया था जिसका जिला अस्पताल में गुरूवार को पीएम कराया गया। शव को पुलिस ने परिवार वालों को सौंप दिया है।

पुलिस ने प्रार्थी नारायण धृतलहरे की सूचना पर मर्ग कामय कर लिया है। राहगिरों ने बताया कि जर्जर सड़क पर गिरने से इससे पूर्व भी कई बाइक सवार घायल हो चुके हैं। लंबे अरसे से ग्रामीण जर्जर सड़क की मरमत की मांग कर रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 05:31 pm

Published on:

10 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Road Accident: बड़ा सड़क हादसा! बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की उपचार के दौरान मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Commits Suicide: जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी, मचा हड़कंप…

सुरक्षा गार्ड ने की खुदकुशी (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ

CG News: एम्बुलेंस बनी जन्मस्थली, 108 संजीवनी एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, मां-बेटी दोनों स्वस्थ
बेमेतरा

मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका! इस गांव में अब पूरी तरह शराब बंद, नियम तोड़ने वालों पर कड़ा जुर्माना

शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (Photo source- Patrika)
बेमेतरा

Huge Road Accident: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल… दो दुर्घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत, 5 दिन में 6 की गई जान

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)
बेमेतरा

PM उज्जवला योजना पोर्टल 19 माह से बंद, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी, महिलाएं लगा रही कलेक्ट्रेट के चक्कर…

PM उज्जवला योजना पोर्टल 19 माह से बंद, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी, महिलाएं लगा रही कलेक्ट्रेट के चक्कर...(photo-patrika)
बेमेतरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.