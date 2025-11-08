Solar Plant Theft: हाई-टेक चोरी! सोलर प्लांट से चोरों ने उड़ाए 8.60 लाख के केबल, देख पुलिस भी हुई हैरान

Solar Plant Theft: बेमेतरा जिले के चंदनु में संचालित शिवाली सोलर प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट से अज्ञात चोरों ने 8 लाख 60 हजार रुपये से अधिक मूल्य के केबल तार चोरी कर लिए हैं। यह चोरी सोलर पैनल और प्लांट में अन्य उपयोग के लिए लगाए गए केबलों की हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने प्लांट के भीतर घुसकर दो बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया।