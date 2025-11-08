Solar Plant Theft: हाई-टेक चोरी! सोलर प्लांट से चोरों ने उड़ाए 8.60 लाख के केबल, देख पुलिस भी हुई हैरान

सोलर प्लांट से 8.60 लाख का केबल चोरी (photo source- Patrika)
Solar Plant Theft: बेमेतरा जिले के चंदनु में संचालित शिवाली सोलर प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट से अज्ञात चोरों ने 8 लाख 60 हजार रुपये से अधिक मूल्य के केबल तार चोरी कर लिए हैं। यह चोरी सोलर पैनल और प्लांट में अन्य उपयोग के लिए लगाए गए केबलों की हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने प्लांट के भीतर घुसकर दो बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
पहली चोरी 9 अक्टूबर से पहले हुई थी, जब चोरों ने प्लांट में रास्ता बनाकर केबल चुराए। स्टाफ ने जांच के दौरान चोरी की जानकारी मिलने पर मालिक को सूचित किया। दूसरी बार, 9 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच प्लांट के अवकाश पर बंद रहने के दौरान चोरों ने फिर से यूनिट के अंदर और पैनलों में लगे केबल तारों पर हाथ साफ किया।
Solar Plant Theft: प्लांट के कर्मचारी अश्वनी निषाद की रिपोर्ट पर चंदनु थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी द्वारिका देशलहरे ने बताया कि इस लाखों की चोरी के मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।
