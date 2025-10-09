Patrika LogoSwitch to English

बेतुल

RSS के प्रचारक के साथ मारपीट, सांप्रदायिक तनाव के बीच भारी पुलिस तैनात

MP NEWS: गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद, संघ प्रचारक से मारपीट के बाद हिंदू संगठन के लोग भी सड़कों पर उतरे, भारी हंगामा...।

2 min read

बेतुल

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

betul

RSS pracharak assaulted heavy police deployment amid communal tension

MP NEWS: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार शाम को फव्वारा चौक से गांधी चौक रोड पर स्थित एक दुकान के सामने आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। गाड़ी टकराने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। घटना के बाद हिंदू संगठन भी सामने आ गया है जिसके कारण नगर में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का मुक्की हुई है।

हिन्दू संगठन ने किया चक्का जाम

बताया गया है कि आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव का गाड़ी टकराने को लेकर समुदाय विशेष के लोगों से विवाद हुआ था इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। संघ प्रचारक से मारपीट की खबर शहर में आग की तरह फैली और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जमा हो गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया जिसमें समुदाय विशेष के लोगों के घरों के सामने जमघट लग गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी एसके सिंह एवं थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया सहित पुलिसकर्मियों मौक पर पहुंचे लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मारपीट करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।

बाजार बंद, भारी पुलिस बल तैनात

इस घटना से पूरे नगर में हड़कंप मचा हुआ है और घटना के बाद तत्काल व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए दुकान बंद कराते नजर आए। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा घटना के बाद मुस्लिम युवकों को नहीं पकड़ने से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की है। एसपी-कलेक्टर दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:04 pm

