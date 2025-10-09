RSS के प्रचारक के साथ मारपीट, सांप्रदायिक तनाव के बीच भारी पुलिस तैनात

RSS pracharak assaulted heavy police deployment amid communal tension
MP NEWS: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में गुरुवार शाम को फव्वारा चौक से गांधी चौक रोड पर स्थित एक दुकान के सामने आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। गाड़ी टकराने को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। घटना के बाद हिंदू संगठन भी सामने आ गया है जिसके कारण नगर में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का मुक्की हुई है।
बताया गया है कि आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव का गाड़ी टकराने को लेकर समुदाय विशेष के लोगों से विवाद हुआ था इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। संघ प्रचारक से मारपीट की खबर शहर में आग की तरह फैली और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जमा हो गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया जिसमें समुदाय विशेष के लोगों के घरों के सामने जमघट लग गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी एसके सिंह एवं थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया सहित पुलिसकर्मियों मौक पर पहुंचे लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मारपीट करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।
इस घटना से पूरे नगर में हड़कंप मचा हुआ है और घटना के बाद तत्काल व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए दुकान बंद कराते नजर आए। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा घटना के बाद मुस्लिम युवकों को नहीं पकड़ने से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी की है। एसपी-कलेक्टर दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग