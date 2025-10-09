RSS के प्रचारक के साथ मारपीट, सांप्रदायिक तनाव के बीच भारी पुलिस तैनात

बताया गया है कि आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव का गाड़ी टकराने को लेकर समुदाय विशेष के लोगों से विवाद हुआ था इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। संघ प्रचारक से मारपीट की खबर शहर में आग की तरह फैली और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जमा हो गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया जिसमें समुदाय विशेष के लोगों के घरों के सामने जमघट लग गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी एसके सिंह एवं थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया सहित पुलिसकर्मियों मौक पर पहुंचे लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मारपीट करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे।