Navratri Day 4 : अपने भक्तों को यश दिलाती हैं मां कूष्मांडा, जानिए उनकी पूजा विधि और मंत्र

Navratri Day 4 : नवरात्रि का चौथा दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप को समर्पित है। उन्हें आदिशक्ति कहा जाता है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की। पहले केवल गहन अंधकार व्याप्त था और किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। मां कूष्मांडा ने स्मित हास्य के साथ ब्रह्मांड की रचना की। कु+उष्मा+अंडा अर्थात त्रिविध तापयुक्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली होने से देवी को 'कूष्मांडा' कहा गया है। वे अपने भक्तों की आयु, यश में वृद्धि करती हैं।