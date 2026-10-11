Shardiya Navratri : नवरात्रि घटस्थापना 2026: कलश स्थापना की पूरी Puja Samagri List और Puja Vidhi देखें एक नजर में

तांबे या पीतल के कलश पर कलावा यानि मौलि लपेट दें। उस पर चंदन, रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा नर्मदा जल या गंगाजल मिला दें। कलश में पूजावाली सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत के साथ एक सिक्का भी डाल दें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। अब एक नारियल पर लाल चुनरी और कलावा बांधकर कलश के ऊपर रख दें। चौकी पर या उसके पास थोड़े से अक्षत रखकर उस पर कलश स्थापित करें। अब महादेव से अपना नवरात्रि का संकल्प पूरा करने की प्रार्थना करें। इसके बाद गणेशजी का ध्यान करें और दुर्गाजी की पूजा, मंत्र जाप प्रारंभ कर दें।