10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म-कर्म

Shardiya Navratri : नवरात्रि घटस्थापना 2026: कलश स्थापना की पूरी Puja Samagri List और Puja Vidhi देखें एक नजर में

Shardiya Navratri : शारदीय नवरात्रि में घटस्थापना कैसे करें, माता दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ ही होती है प्रारंभ, नौ दिनों का विधान
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Oct 11, 2026

navratri 2026

नवरात्रि 2026- Image Durgaji - image AI Grok

Shardiya Navratri : 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। इसमें घट स्थापना का बहुत महत्व है। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों की मां की आराधना प्रारंभ होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात 9.19 बजे शुरु हो जाएगी जोकि 11 अक्टूबर की रात 9.30 बजे तक रहेगी। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उदया तिथि यानि 11 अक्टूबर को नवरात्र का प्रारंभिक दिन माना जाएगा। इसी दिन से व्रत की शुरुआत होगी जोकि पूरे नौ दिनों तक चलेगा।

नवरात्रि के पहले दिन यानि 11 अक्टूबर को विधिपूर्वक घटस्थापना (कलश स्थापना) करना चाहिए।

घटस्थापना के लिए आवश्यक सामग्री

तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश
मां की प्रतिमा
मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने की चौकी
आम के पत्ते
श्रीफल: यथासंभव जटा वाला पानी वाला नारियल लेना चाहिए
लाल वस्त्र, लाल चुनरी
शुद्ध जल
गंगा जल या नर्मदा जल
कलावा (मौलि), अक्षत (साबुत चावल), कुमकुम, रोली, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का।
घट में गोमती चक्र या कौड़ियां भी डाल सकते हैं

घटस्थापना

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई के अनुसार सुबह यथाशीघ्र स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजाघर की सफाई करें और वहां गंगा जल या नर्मदा जल छिड़कें। दुर्गा पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानि ईशान कोण में चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके ऊपर दुर्गाजी की तस्वीर रखें। उनके समक्ष देशी घी का दीपक जलाएं। अब हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर दुर्गाजी का स्मरण करें और नवरात्रि पूजा का संकल्प लें। कोई जाप करना चा​हते हैं तो मंत्र संख्या का उल्लेख करते हुए 9 दिनों में जाप पूर्ण करने का संकल्प लें।

ऐसे स्थापित करें कलश

तांबे या पीतल के कलश पर कलावा यानि मौलि लपेट दें। उस पर चंदन, रोली या हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ा सा नर्मदा जल या गंगाजल मिला दें। कलश में पूजावाली सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत के साथ एक सिक्का भी डाल दें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। अब एक नारियल पर लाल चुनरी और कलावा बांधकर कलश के ऊपर रख दें। चौकी पर या उसके पास थोड़े से अक्षत रखकर उस पर कलश स्थापित करें। अब महादेव से अपना नवरात्रि का संकल्प पूरा करने की प्रार्थना करें। इसके बाद गणेशजी का ध्यान करें और दुर्गाजी की पूजा, मंत्र जाप प्रारंभ कर दें।

भोपाल में बनाया 25 मीटर ऊंचा पहाड़, डेढ़ एकड़ के पंडाल में विराजेंगी माता दुर्गा

ये भी पढ़ें
durgaji

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Oct 2026 12:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Shardiya Navratri : नवरात्रि घटस्थापना 2026: कलश स्थापना की पूरी Puja Samagri List और Puja Vidhi देखें एक नजर में

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

400 साल पुराना मां दुर्गा का दरबार, मंदिर बनाने की पहली कोशिश रह गई थी अधूरी, जानें इसके पीछे की रोचक गाथा

badi devi temple damoh 400 year history navratri
मंदिर

नवरात्रि में ग्रहों का दुर्लभ संयोग, तीन दिन सर्वार्थ सिद्धि और एक दिन अमृत सिद्धि योग

shardiya navratri 2026 Sarvartha Siddhi yog Amrit Siddhi Yog
धर्म-कर्म

8 अक्टूबर को बना विशेष योग, त्वरित फल दे सकती है शिवजी की पूजा

भगवान शिव
भारत

Navratri 2026: हाथी पर आएंगी मां दुर्गा, इन राशियों के लिए शुभ संकेत, धन से करियर तक मिलेगा लाभ

navratri rashi effect goddess durga elephant vehicle
धर्म-कर्म

पितृपक्ष की अंतिम अमावस्या पर तर्पण का शुभ मुहूर्त, जानें शनिश्चरी अमावस्या के दिन किन उपायों से होगी पितरों की तृप्ति

pitru paksha shanichari amavasya gajachhaya yog tarpan pind daan
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.