शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल: NCERT और CBSE में खाली पड़े हजारों पद, संसदीय समिति ने जताई चिंता

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीबीएसई पूरी तरह से सेल्फ फंडेड संस्था है और इसे मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलता है। साल 1992-93 में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की संख्या सिर्फ 3787 थी जो 8 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर 31234 हो गई है। बोर्ड अब अपने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों और 5 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए काम कर रहा है। साल 2025 में 12वीं कक्षा में 17 लाख से ज्यादा और 10वीं में करीब 24 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। संसदीय समिति ने कहा कि काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए खाली पदों का भरा जाना बेहद जरूरी है।