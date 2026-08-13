13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भारत

शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल: NCERT और CBSE में खाली पड़े हजारों पद, संसदीय समिति ने जताई चिंता

Education Ministry News: संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रमुख शिक्षा संस्थाओं NCERT में 1596 और CBSE में 44 प्रतिशत पद खाली हैं। समिति ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए शिक्षा मंत्रालय से जल्द भर्तियां करने की मांग की है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Aug 13, 2026

Parliamentary Committee, Education Ministry, NEP 2020

NCERT और CBSE में खाली पदों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट (फोटो- पत्रिका)

Parliamentary Panel Report: देश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली दो प्रमुख संस्थाओं NCERT और CBSE में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। संसद की अनुमान समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एनसीईआरटी में स्वीकृत पदों में से आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। वहीं सीबीएसई में भी 44 प्रतिशत पद भरे नहीं गए हैं। समिति ने इन महत्वपूर्ण शिक्षा निकायों में स्टाफ की इतनी बड़ी कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

लोकसभा में पेश हुई समिति की रिपोर्ट

यह चौंकाने वाले आंकड़े 18वीं लोकसभा की प्राक्कलन समिति (2026-27) की दसवीं रिपोर्ट का हिस्सा हैं। यह जानकारी देश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से जुड़े बजटीय और नीतिगत पहलुओं पर तैयार की गई समिति की रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कर्मचारियों की इस भारी कमी का सीधा असर इन दोनों बड़ी संस्थाओं के कामकाज पर पड़ सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में अहम है NCERT

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक समिति ने कहा कि एनसीईआरटी देश में शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करना भी शामिल है। शिक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया था कि एनसीईआरटी ने फाउंडेशनल स्टेज और स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और उसी के आधार पर नए सिलेबस और किताबें तैयार की जा रही हैं।

NCERT में 1596 पद पड़े हैं खाली

इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद एनसीईआरटी में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक एनसीईआरटी की विभिन्न शाखाओं में कुल 2,844 स्वीकृत पदों में से केवल 1,248 पद ही भरे हुए थे। इसका मतलब है कि वहां 1,596 पद खाली पड़े हैं। इनमें 145 पद एकेडमिक, 131 स्कूल टीचिंग, 916 लिपिक और 404 अन्य सहायक पद शामिल हैं। समिति ने शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि एनसीईआरटी जैसी शीर्ष संस्था में इतने पद खाली होना एक गंभीर मामला है और मंत्रालय को इन्हें भरने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए।

सीबीएसई में भी 933 पदों पर नहीं हैं कर्मचारी

संसदीय समिति ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में स्थायी कर्मचारियों की भारी कमी पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबीएसई में 2117 स्वीकृत पदों में से 933 पद खाली हैं जो कि कुल पदों का करीब 44 फीसदी है। सबसे ज्यादा 595 पद ग्रुप-सी सपोर्ट स्टाफ के खाली हैं। समिति ने पाया कि सीबीएसई अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए पूरी तरह से अस्थायी और संविदा कर्मचारियों पर निर्भर है।

समिति ने चेतावनी दी है कि स्थायी कर्मचारियों की इतनी बड़ी कमी प्रमुख राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और उनके सुचारू संचालन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। समिति ने सिफारिश की है कि बोर्ड परीक्षा से जुड़े संवेदनशील और गोपनीय कामों के लिए अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भर रहना बंद करे और फास्ट ट्रैक तरीके से खाली पदों पर पक्की भर्तियां करे।

लगातार बढ़ रहा है सीबीएसई का दायरा

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीबीएसई पूरी तरह से सेल्फ फंडेड संस्था है और इसे मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं मिलता है। साल 1992-93 में सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की संख्या सिर्फ 3787 थी जो 8 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर 31234 हो गई है। बोर्ड अब अपने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों और 5 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए काम कर रहा है। साल 2025 में 12वीं कक्षा में 17 लाख से ज्यादा और 10वीं में करीब 24 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। संसदीय समिति ने कहा कि काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए खाली पदों का भरा जाना बेहद जरूरी है।

बिन पुस्तक कैसे होगी पढ़ाई, 40 हजार पुस्तकों का वितरण बाकी

ये भी पढ़ें
बालोद जिले में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हुए लगभग डेढ़ माह बीत गए हैं, लेकिन अभी भी जिले के कई स्कूलों के विद्यार्थियों को व विभिन्न विषयों के पाठ्यपुस्तक नहीं मिली है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

शिक्षा

शिक्षा

एनसीईआरटी

Updated on:

13 Aug 2026 03:48 pm

Published on:

13 Aug 2026 03:48 pm

Hindi News / Bharat / शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल: NCERT और CBSE में खाली पड़े हजारों पद, संसदीय समिति ने जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

भारत

ट्रेंडिंग

Sara Tendulkar के हाथ पर टीके का निशान! जानें बचपन में BCG इंजेक्शन लेने के बाद क्यों बनता है यह निशान

BCG Injection, BCG Vaccine Side Effects
स्वास्थ्य

यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद सेवस्तोपोल में धमाका, बम निरोधक दस्ते के 4 विशेषज्ञ समेत 5 की मौत

Ukraine Russia Conflict
विदेश

E-कॉमर्स साइट्स पर खरीदारी करने वालों को निशाना बना रहे अपराधी; साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Digital Fraud Awareness
Patrika+

Tourist Guide: ये 5 बुटीक होटल्स हैं एकदम जादुई, ट्रिप को यादगार बनाने के लिए यहां ठहरें

Boutique Hotels News
Patrika+

West Bengal: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 29 के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में जांच के आदेश

जमीन हड़पने के मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच के आदेश। फोटो-IANS
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.