9 अक्टूबर तक उथल-पुथल मचा सकते हैं शनि, जानें प्रकोप से बचने के सरल उपाय

Saturn In Revati : वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को कर्मफलदाता और न्याय का कारक माना गया है। प्राय: लोग उनसे डरते हैं पर हकीकत बिल्कुल अलग है। शनिदेव कर्मानुसार अच्छा फल भी देते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार जातक को शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि का गोचर भी खासा प्रभावी होता है। यही कारण है कि उनके नक्षत्र परिवर्तन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिदेव ने 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश कर लिया है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है जोकि शनि के मित्र हैं। वे 9 अक्टूबर 2026 तक रेवती के पहले पद में रहेंगे। शनि की यह स्थिति कुछ जातकों के लिए जिंदगी में उथल पुथल लेकर आ सकती है। इससे बचने के लिए पूजा पाठ सहित कुछ साधारण उपाय जरूर करना चाहिए।