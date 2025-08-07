Road Accident: जयपुर-बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कांवड़ लेकर लौट रहे भरतपुर जिले के 3 श्रद्धालुओं की मौत

बयाना के रहने वाले चार युवक रामघाट से डांक कांवड़ लेकर वापस लौट रहे थे। तभी जयपुर बरेली बाईपास पर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक टायर फटने के बाद अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर से जा टकराया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में चार युवक सवार थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबर्दस्त था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली बुरी तर​ह क्षतिग्रस्त हो गई।