7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

भरतपुर

Road Accident: जयपुर-बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कांवड़ लेकर लौट रहे भरतपुर जिले के 3 श्रद्धालुओं की मौत

Road Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर जिले के रहने वाले युवक डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे।

भरतपुर

Anil Prajapat

Aug 07, 2025

accident-1-2
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली। फोटो: पत्रिका

भरतपुर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गुरुवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भरतपुर जिले के रहने वाले युवक डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे। तभी ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, एक युवक घायल हो गया। जिसका मथुरा के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।

हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी राजीव कुमार और थानाधिकारी अजय किशोर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। वहीं, मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमॉर्टम होगा।

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस के मुताबिक हादसा बरेली-जयपुर हाईवे पर मथुरा के थाना जमुनापार क्षेत्र के नगला सिरिया गांव के पास सुबह करीब 3 बजे हुआ। मृतकों की पहचान भीम पुत्र होरीराम, भूपेंद्र पुत्र देवी सिंह और बबली पुत्र रामकिशन निवासी लहचोरा, बयाना जिला भरतपुर के रूप में हुई है। हादसे में घायल सोनू का सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है।

सामने आई हादसे की असली वजह

बयाना के रहने वाले चार युवक रामघाट से डांक कांवड़ लेकर वापस लौट रहे थे। तभी जयपुर बरेली बाईपास पर हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक टायर फटने के बाद अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर से जा टकराया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में चार युवक सवार थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबर्दस्त था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली बुरी तर​ह क्षतिग्रस्त हो गई।

गांव में दौड़ी शोक की लहर

इधर, हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही परिजन और गांव के कुछ लोग मथुरा पहुंच गए है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव ​परिजनों को सौंपेगी।

07 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Road Accident: जयपुर-बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कांवड़ लेकर लौट रहे भरतपुर जिले के 3 श्रद्धालुओं की मौत

