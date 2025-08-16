Patrika LogoSwitch to English

Bharatpur Crime : 5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैलाने का है आरोप, जानें पूरा मामला

Bharatpur Crime : आखिरकार भरतपुर पुलिस ने 5 साल से फरार आरोपी को धर दबोचा। उस पर सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैलाने का है आरोप। जानें पूरा मामला।

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Bharatpur Crime : भरतपुर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध पिस्टल के साथ फोटो वायरल कर सनसनी फैलाने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सेवर थाना इलाके के गांव नगला रावजी का रहने वाला है। आरोपी का नाम पप्पी (32 वर्ष) पुत्र बहादुर सिंह गुर्जर है।

शुक्रवार शाम आरोपी को किया गिरफ्तार

भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशन में चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बयाना हरिराम कुमावत और सीओ कृष्ण राज जांगिड़ के मार्गदर्शन में एसएचओ बाबूलाल गुर्जर की टीम ने शुक्रवार शाम आरोपी को उसके गांव नगला रावजी, थाना सेवर से गिरफ्तार किया।

Published on:

16 Aug 2025 12:51 pm

