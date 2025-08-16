Bharatpur Crime : 5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैलाने का है आरोप, जानें पूरा मामला

Bharatpur Crime : भरतपुर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध पिस्टल के साथ फोटो वायरल कर सनसनी फैलाने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सेवर थाना इलाके के गांव नगला रावजी का रहने वाला है। आरोपी का नाम पप्पी (32 वर्ष) पुत्र बहादुर सिंह गुर्जर है।