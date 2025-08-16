Bharatpur Crime : 5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए सनसनी फैलाने का है आरोप, जानें पूरा मामला

Bharatpur Crime : भरतपुर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध पिस्टल के साथ फोटो वायरल कर सनसनी फैलाने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सेवर थाना इलाके के गांव नगला रावजी का रहने वाला है। आरोपी का नाम पप्पी (32 वर्ष) पुत्र बहादुर सिंह गुर्जर है।
भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद के निर्देशन में चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बयाना हरिराम कुमावत और सीओ कृष्ण राज जांगिड़ के मार्गदर्शन में एसएचओ बाबूलाल गुर्जर की टीम ने शुक्रवार शाम आरोपी को उसके गांव नगला रावजी, थाना सेवर से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, पप्पी (32 वर्ष) पुत्र बहादुर सिंह ने वर्ष 2020 में अपने दो साथियों के साथ अवैध पिस्टल लहराते हुए फेसबुक पर फोटो वायरल की थी, ताकि आमजन में दहशत फैलाई जा सके। इस पर रुदावल थाने के तत्कालीन एसएचओ मुकेश कुमार ने आईपीसी व आईटी एक्ट में केस दर्ज किया था। इस प्रकरण में उसके दो साथी ओमप्रकाश और करतार, पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि पप्पी लगातार फरार था।