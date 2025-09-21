Bharatpur Crime : घर में घुस कर पड़ोसी ने जान से मारने की दी धमकी, नाबालिग से किया बलात्कार

घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि 16 सितंबर को रात करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाला युवक उनके घर में घुस आया और उनकी बेटी को अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया।