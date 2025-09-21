Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur Crime : घर में घुस कर पड़ोसी ने जान से मारने की दी धमकी, नाबालिग से किया बलात्कार

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना थाना इलाके में एक पड़ोसी युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 21, 2025

Bharatpur Crime Neighbor enters house threatens to kill rapes minor
फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना थाना इलाके में एक पड़ोसी युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया। आरोप है कि युवक ने कट्टे से जान से मारने का भय दिखाकर पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया।

सदर थाने में मामला दर्ज

घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि 16 सितंबर को रात करीब 12 बजे पड़ोस में रहने वाला युवक उनके घर में घुस आया और उनकी बेटी को अवैध कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया।

सीओ बयाना करेंगे जांच

पुलिस ने पॉक्सो और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ कृष्ण राज जांगिड़ को सौंपी गई है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एवं रेप की धाराओं में केस दर्ज कर जांच सीओ बयाना को सौंपी गई है।

Published on:

21 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : घर में घुस कर पड़ोसी ने जान से मारने की दी धमकी, नाबालिग से किया बलात्कार

