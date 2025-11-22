Bharatpur : भरतपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, छोटे भाई की शादी से पहले बड़े भाई की मौत, कैंटरा ने बाइक को मारी टक्कर, घर में पसरा मातम

Bharatpur : भरतपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। हलैना राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को कस्बा हलैना के समीप कैंटरा गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार पटवारी की मौत हो गई। जबकि एक अन्य बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हलैना निवासी युवक कुलदीप और सोनू अलग-अलग बाइक से हलैना बस स्टैंड से जयपुर की तरफ जा रहे थे। तभी भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रही कैंटरा ने दोनों बाइक सवार युवकों को अपने चपेट में ले लिया। जिससे 35 वर्षीय कुलदीप पुत्र सरमन निवासी हलैना की मौके पर ही मौत हो गई।