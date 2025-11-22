Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur : भरतपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, छोटे भाई की शादी से पहले बड़े भाई की मौत, कैंटरा ने बाइक को मारी टक्कर, घर में पसरा मातम

Bharatpur : भरतपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। छोटे भाई की शादी से पहले बड़े भाई की मौत। शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कैंटरा ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसमें रहीमगढ़ और गांगरौली में पटवारी के पद पर कार्यरत कुलदीप शर्मा की मौत हो गई। इस सूचना के बाद पूरे गांव में दुख का सन्नाटा छा गया।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 22, 2025

सड़क हादसे में मृतक कुलदीप शर्मा। फोटो पत्रिका

Bharatpur : भरतपुर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। हलैना राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को कस्बा हलैना के समीप कैंटरा गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार पटवारी की मौत हो गई। जबकि एक अन्य बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हलैना निवासी युवक कुलदीप और सोनू अलग-अलग बाइक से हलैना बस स्टैंड से जयपुर की तरफ जा रहे थे। तभी भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रही कैंटरा ने दोनों बाइक सवार युवकों को अपने चपेट में ले लिया। जिससे 35 वर्षीय कुलदीप पुत्र सरमन निवासी हलैना की मौके पर ही मौत हो गई।

घर में शादी का माहौल मातम में बदला

मृतक युवक कुलदीप के घर में शादी का माहौल है। कल रविवार को मृतक के छोटे भाई के लग्न टीका का कार्य है लेकिन अचानक हुई इस घटना से घर का माहौल मातम में बदल गया है। मृतक के घर-परिवार के अलावा कस्बे में भी शोक की लहर दौड़ गई। घटना की खबर जैसे ही फैली, कस्बे का बाजार बंद हो गया।

गंभीर रूप से घायल को भरतपुर किया रेफर

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक ने पहले कुलदीप की बाइक को टक्कर मारी। फिर बाइक को घसीटते हुए करीब 100 फीट तक ले गया। गंभीर रूप से घायल सोनू को आरबीएम हॉस्पिटल, भरतपुर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है।

