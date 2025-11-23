Rajasthan Accident : भरतपुर में सड़क हादसा, वृंदावन जा रहे 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 गंभीर घायल

सेवर थाना प्रभारी सतीश शर्मा के अनुसार जयपुर के फागी निवासी अपने परिवार सहित वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। शनिवार देर रात कार सेवर-मथुरा बाइपास पर मुरवारा रोड के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। पीछे से तेज रफ्तार एक वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी। जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे में कार चालक नरेंद्र (29 वर्ष) पुत्र मुरली और नीतू (24 वर्ष) निवासी फागी, जयपुर की मौके पर ही मौत हो गई।