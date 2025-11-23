Rajasthan Accident : भरतपुर में सड़क हादसा, वृंदावन जा रहे 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 गंभीर घायल

भरतपुर में भीषण सड़क हादसे का दृश्य। फोटो पत्रिका
Rajasthan Accident : भरतपुर सेवर थाना क्षेत्र में मथुरा बाईपास स्थित मुरवारा रोड के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें वृंदावन दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं की कार को पीछे से तेज रफ्तार एक वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चालक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सेवर थाना प्रभारी सतीश शर्मा के अनुसार जयपुर के फागी निवासी अपने परिवार सहित वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। शनिवार देर रात कार सेवर-मथुरा बाइपास पर मुरवारा रोड के पास भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। पीछे से तेज रफ्तार एक वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी। जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे में कार चालक नरेंद्र (29 वर्ष) पुत्र मुरली और नीतू (24 वर्ष) निवासी फागी, जयपुर की मौके पर ही मौत हो गई।
108 एंबुलेंस के पायलट तेजपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे घायल श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में सात श्रद्धालु घायल हुए हैं। जिनमें जीतू, अशोक, रेखा, किसनी, सीता सहित अन्य शामिल हैं। सभी का अस्पताल में उपचार जारी है।
पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही से की गई ओवरटेकिंग पाया गया है। पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है।
रविवार सुबह परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कर शव सौंपे जाएंगे। मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि वे वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
