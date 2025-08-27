Bharatpur : अफसोस… डंडे से खींचा फिर भी एक ही बच्ची को बचा पाए, दूसरे की हो गई मौत

बताया जा रहा है कि हेमलता महावर (10 वर्ष) पुत्री लालाराम महावर व दिव्या (12 वर्ष) पुत्री मुकेश के साथ बारिश में नहा रही थी। बिजली के पोल में करंट आने से हेमलता अचेत होकर गिर गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दिव्या बाल-बाल बच गई। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हेमलता के पिता राज मिस्त्री हैं। लालाराम के तीन बच्चे हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है।