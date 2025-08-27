Bharatpur : अफसोस… डंडे से खींचा फिर भी एक ही बच्ची को बचा पाए, दूसरे की हो गई मौत

Bharatpur Tragic Accident : भरतपुर में बारिश में नहाते समय बिजली के पोल में आए करंट से दो बच्चियों से एक बच्ची की मौत हो गई। एक अन्य बच्ची को बचा लिया गया। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अनाह गेट पक्का नाला कोडियान मोहल्ला में मंगलवार को बारिश में नहाते समय बिजली के पोल में अचानक आए करंट से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची बाल-बाल बची।
बताया जा रहा है कि हेमलता महावर (10 वर्ष) पुत्री लालाराम महावर व दिव्या (12 वर्ष) पुत्री मुकेश के साथ बारिश में नहा रही थी। बिजली के पोल में करंट आने से हेमलता अचेत होकर गिर गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दिव्या बाल-बाल बच गई। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। हेमलता के पिता राज मिस्त्री हैं। लालाराम के तीन बच्चे हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है।
पड़ोस के युवक उमेश पुत्र बच्चू सिंह ने बताया कि करंट लगने से एकदम दोनों बच्ची गिर गई। मैं भागकर गया तो देखा कि पानी में करंट आ रहा था। मुझे दो बार करंट का झटका लगा। इसके बाद डंडे से बच्चियों खींचा, तब जाकर एक बच्ची की जान बच सकी।
बालिका की मौत के बाद परिजन एवं अन्य लोगों ने अनाह गेट तोप सर्कल पर मांगों को लेकर जाम लगा दिया। आधे घंटे तक जाम लगाकर नारेबाजी की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को यहां से खदेड़ा।
हमारी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि किसी के पानी की पाइप लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त हुई एक भूमिगत नेटवर्क केबल से करंट लीक हो रहा था। क्षतिग्रस्त केबल की मरम्मत की जा रही है। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी।
आकाश सक्सेना, सीओओ, बीईएसएल भरतपुर