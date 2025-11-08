भरतपुर में डेढ़ साल से खाली है जिला प्रमुख का पद, राजनीतिक दांव-पेंच जारी, प्रियंका मायूस

Bharatpur : भरतपुर में विधानसभा चुनावों के बाद से जिला प्रमुख का पद खाली है। पहले जगत सिंह जिला प्रमुख पद पर थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डेढ़ साल केस लड़ने के बाद शुक्रवार को उप जिला प्रमुख प्रियंका गुर्जर जिला प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के लिए कलेक्टर के पास पहुंची। तब उन्हें बताया कि जिला परिषद के सीओ नहीं हैं। इसके अलावा पदभार ग्रहण करने के लिए सरकार से राय मांगी जाएगी।