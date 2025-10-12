CM Bhajanlal Nadbai Visit : 18 अक्टूबर को नदबई आएंगे सीएम भजनलाल, तैयारियां तेज

जिला कलक्टर कमर चौधरी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं, ताकि मुख्यमंत्री के आगमन पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित सभा कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित की जाएगी। कलक्टर और एसपी ने सभा स्थल पर मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पानी, बिजली तथा स्वच्छता से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।