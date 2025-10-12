Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

CM Bhajanlal Nadbai Visit : 18 अक्टूबर को नदबई आएंगे सीएम भजनलाल, तैयारियां तेज

CM Bhajanlal Nadbai Visit : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित नदबई दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं।

less than 1 minute read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 12, 2025

CM Bhajanlal Nadbai visit on 18 October preparations are in full swing

नदबई सभा स्थल का जायजा लेते जिला कलक्टर। पत्रिका फोटो

CM Bhajanlal Nadbai Visit : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित नदबई दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 18 अक्टूबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। उनके आगमन को लेकर जिला एवं स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

सभास्थल, हैलीपेड और पार्किंग स्थल का गहन निरीक्षण किया

जिला कलक्टर कमर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने शनिवार को नदबई पहुंचकर मुख्यमंत्री के सभास्थल, हैलीपेड और पार्किंग स्थल का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, जनसुविधा एवं आपात सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

जिला कलक्टर कमर चौधरी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं, ताकि मुख्यमंत्री के आगमन पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित सभा कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित की जाएगी। कलक्टर और एसपी ने सभा स्थल पर मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पानी, बिजली तथा स्वच्छता से संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली

उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्था की रूपरेखा पर चर्चा की और आवश्यक सुधारों के निर्देश भी दिए। हैलीपेड स्थल का भी निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

12 Oct 2025 01:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / CM Bhajanlal Nadbai Visit : 18 अक्टूबर को नदबई आएंगे सीएम भजनलाल, तैयारियां तेज

