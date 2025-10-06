Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Congress : डीग में पहली बार कांग्रेस का चुना जाएगा जिलाध्यक्ष, पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भरतपुर, कार्यकर्ताओं से लेंगे रिपोर्ट

Rajasthan Congress : डीग जिला बनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के गठन के साथ अब डीसीसी का पहला जिलाध्यक्ष बनेगा। पर्यवेक्षक केवल सिंह पठानिया आज भरतपुर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं से लेंगे रिपोर्ट। पर्यवेक्षक 8 अक्टूबर को डीग जिले का दौरा करेंगे।

2 min read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 06, 2025

Deeg first time elected Congress District President observer Kewal Singh Pathania will reach Bharatpur today reports from workers

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Congress : डीग जिला बनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के गठन के साथ अब डीसीसी का पहला जिलाध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर कांग्रेस में संगठन की दृष्टि से प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रदेश में 50 जिले मानकर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें संगठन की दृष्टि से केवल सिंह पठानिया को डीग और भरतपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद जिलाध्यक्ष को लेकर संगठन को पैनल भेजेंगे। जिले का पहला जिलाध्यक्ष बनने को लेकर एक बार फिर अंदरूनी तौर पर प्रयास तेज हो गए हैं।

किस जाति का ​होगा जिलाध्यक्ष, यह है भविष्य के गर्त में

डीग जिले का पहला अध्यक्ष जाट, गुर्जर, मेव, ब्राह्मण या वैश्य में से कौन बनेगा, यह भविष्य के गर्त में है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने डीग और भरतपुर जिले का प्रभारी हिमाचल प्रदेश के राज्यमंत्री केवल सिंह पठानिया को बनाया है।

गुजरात मॉडल के तहत जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के पर्यवेक्षक राजस्थान से वरीयता के हिसाब से मेरिट पर 6 नाम का पैनल बनाकर ले जाएंगे। डीग और भरतपुर जिले में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक केवल सिंह पठानिया 6 अक्टूबर से जिले के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस संगठन की ओर से अप्रेल में डीग जिले की रचना तैयार कर जिले में डीग-कुम्हेर, नगर और कामां तीन विधानसभाओं को शामिल किया गया।

डीग जिले में हैं 3 विधानसभा, 6 ब्लॉक

जिला कांग्रेस कमेटी में जिले की डीग-कुम्हेर, नगर और कामां विधानसभाओं को शामिल किया गया है। इसमें डीग-कुम्हेर विधानसभा का डीग और कुम्हेर ब्लॉक, नगर विधानसभा का नगर और खोह ब्लॉक, कामां विधानसभा का कामां और पहाड़ी ब्लॉक को शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नवगठित जिले के दो वर्ष पूरा करने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस ने नए जिलों में अभी तक संगठन की दृष्टि से जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए हैं। अभी तक दोनों दलों में संगठन का कार्य पुराने जिलों से हो रहा है। इसके अनुसार डीग जिले के संगठन का कार्य भरतपुर से हो रहा है।

कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन करेंगे चर्चा

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर डीग और भरतपुर जिले के प्रभारी (पर्यवेक्षक) नियुक्त किए केवल सिंह पठानिया ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि वो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जिले के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रभारी सोमवार सुबह 9.30 बजे भरतपुर पहुंचने के बाद पहले जिला कांग्रेस कमेटी और फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद प्रभारी यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सहित अन्य कांग्रेस संगठनों के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओें से वन-टू-वन चर्चा करेंगे।

जानकारी के अनुसार पर्यवेक्षक 8 अक्टूबर को डीग जिले का दौरा करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उत्साह है। वे अपनी नियुक्तियों को लेकर भी कयास लगा रहें हैं। वहीं बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस
जयपुर
Bhajanlal Government has taken back Another Decision of Ashok Gehlot Government

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Congress : डीग में पहली बार कांग्रेस का चुना जाएगा जिलाध्यक्ष, पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भरतपुर, कार्यकर्ताओं से लेंगे रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : परिंदों की चहचहाहट से गूंजा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, मनोरम दृश्य देख पर्यटक हुए दीवाने

Bharatpur Keoladeo National Bird Sanctuary resonates with chirping of birds attracting tourists with picturesque views
भरतपुर

खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

Good News a farmer two animals are free of charge insured Rajasthan Government death claim ₹40,000
भरतपुर

Bharatpur : बयाना विधायक ऋतु बनावत की कार से टकराई जुगाड़, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Bayana MLA Ritu Banawat car collided Jugaad vehicle major accident was averted due to driver presence of mind
भरतपुर

Rajasthan: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी पंचतत्व में विलीन, CM भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि

CM Bhajanlal
भरतपुर

भरतपुर: खांसी की सिरप पीने से दो साल के मासूम की मौत, एक और मामला आया सामने

Bharatpur death
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.