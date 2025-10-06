Rajasthan Congress : डीग में पहली बार कांग्रेस का चुना जाएगा जिलाध्यक्ष, पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भरतपुर, कार्यकर्ताओं से लेंगे रिपोर्ट

Rajasthan Congress : डीग जिला बनने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के गठन के साथ अब डीसीसी का पहला जिलाध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर कांग्रेस में संगठन की दृष्टि से प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस ने प्रदेश में 50 जिले मानकर प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें संगठन की दृष्टि से केवल सिंह पठानिया को डीग और भरतपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद जिलाध्यक्ष को लेकर संगठन को पैनल भेजेंगे। जिले का पहला जिलाध्यक्ष बनने को लेकर एक बार फिर अंदरूनी तौर पर प्रयास तेज हो गए हैं।