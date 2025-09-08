राजस्थान के डीग में दर्दनाक हादसा, भरभराकर ढह गया दो मंजिला मकान, सगे भाई-बहन की मौत

Bharatpur : भरतपुर के डीग के कामा थाना क्षेत्र के डुबोकर गांव में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दोमंज‍िला मकान भरभराकर ढह गया। घर में 5 बच्‍चों संग सो रही मां दब गई। इस दर्दनाक हादसे में भाई बहन की मृत्यु हो गई है। बाकी घायलों को तत्काल जुरहरा सीएचसी ले जाया गया। जिसके बाद हालत गंभीर होने की वजह से भरतपुर रैफर किया गया है। जहां उन सभी को आरबीएम अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।