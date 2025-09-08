Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान के डीग में दर्दनाक हादसा, भरभराकर ढह गया दो मंजिला मकान, सगे भाई-बहन की मौत

Bharatpur : भरतपुर के डीग के कामा थाना क्षेत्र के डुबोकर गांव में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दोमंज‍िला मकान भरभराकर ढह गया। जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों भाई-बहन थे। बाकी का इलाज चल रहा है।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

Deeg Tragic Accident two-storey house collapsed brother and sister died
पत्रिका फोटो

Bharatpur : भरतपुर के डीग के कामा थाना क्षेत्र के डुबोकर गांव में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दोमंज‍िला मकान भरभराकर ढह गया। घर में 5 बच्‍चों संग सो रही मां दब गई। इस दर्दनाक हादसे में भाई बहन की मृत्यु हो गई है। बाकी घायलों को तत्काल जुरहरा सीएचसी ले जाया गया। जिसके बाद हालत गंभीर होने की वजह से भरतपुर रैफर किया गया है। जहां उन सभी को आरबीएम अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

शव को पोस्‍टमार्टम हाउस भेजा

एएसआई रंजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पंहची। 6 वर्षीय जारा पुत्री समीन की मौत हो गई। घायल आयशा पत्नी समीन, जैद पुत्र समीन, शैफ पुत्र समीन, शाहरूख पुत्र समीन को जुरहरा सीएचसी पर पंहुचाया। अस्‍पताल में जारा के भाई सैफ की भी मौत हो गई। बाकी का अस्‍पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम हाउस भेज द‍िया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime : पत्नी को अचानक हुआ कैंसर, फिर तो पति ने बरपाया कहर, तंग आकर पत्नी किया सुसाइड, जानें फिर क्या हुआ
जयपुर
Jaipur Crime Provoked his cancer-stricken wife to commit suicide Husband arrested

सोमवार अलसुबह हुआ यह हादसा

जानकारी मिली है कि गांव नंगला डूबोखर गांव में समीन का मकान है, जिसमें दो कमरे व बरामदा ऊपर नीचे बने हुए है। सोमवार अलसुबह में समीन की पत्नी व बच्चे नीचे बरामदे में सो रहे थे। तब यह हादसा हुआ है।

डीग में अभी तक कई मकान ढह गए

मानसून के सीजन में भरतपुर में झमाझम बार‍िश हो रही है। बारिश की वजह से डीग में करीब आधा दर्जन मकान गिर चुके हैं। ज‍िसमें दबने से कई लोग घायल हुए हैं। बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया। पानी को बाहर निकालने के लिए जगह-जगह पंप सेट लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान
जयपुर
Rajasthan Government New Scheme Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana interest Subsidy up to 8 Percentage will be given on Loan up to two crore rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 01:44 pm

Published on:

08 Sept 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान के डीग में दर्दनाक हादसा, भरभराकर ढह गया दो मंजिला मकान, सगे भाई-बहन की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.