राजस्थान के डीग में दर्दनाक हादसा, भरभराकर ढह गया दो मंजिला मकान, सगे भाई-बहन की मौत

Bharatpur : भरतपुर के डीग के कामा थाना क्षेत्र के डुबोकर गांव में सोमवार अलसुबह करीब 3 बजे दोमंजिला मकान भरभराकर ढह गया। घर में 5 बच्चों संग सो रही मां दब गई। इस दर्दनाक हादसे में भाई बहन की मृत्यु हो गई है। बाकी घायलों को तत्काल जुरहरा सीएचसी ले जाया गया। जिसके बाद हालत गंभीर होने की वजह से भरतपुर रैफर किया गया है। जहां उन सभी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एएसआई रंजीत सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पंहची। 6 वर्षीय जारा पुत्री समीन की मौत हो गई। घायल आयशा पत्नी समीन, जैद पुत्र समीन, शैफ पुत्र समीन, शाहरूख पुत्र समीन को जुरहरा सीएचसी पर पंहुचाया। अस्पताल में जारा के भाई सैफ की भी मौत हो गई। बाकी का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है।
जानकारी मिली है कि गांव नंगला डूबोखर गांव में समीन का मकान है, जिसमें दो कमरे व बरामदा ऊपर नीचे बने हुए है। सोमवार अलसुबह में समीन की पत्नी व बच्चे नीचे बरामदे में सो रहे थे। तब यह हादसा हुआ है।
मानसून के सीजन में भरतपुर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डीग में करीब आधा दर्जन मकान गिर चुके हैं। जिसमें दबने से कई लोग घायल हुए हैं। बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया। पानी को बाहर निकालने के लिए जगह-जगह पंप सेट लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।