Rajasthan Murder: राजस्थान में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, वजह कर देगी हैरान

कामां। कामां थाने के गांव राधानगरी निवासी एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने 7 हजार रुपए के लिए अपनी मां के सिर पर सरिए से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर कामां थाने के एसआई अन्तूलाल मौके पर पहुंचे।
शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले को लेकर मृतका के पति ने अपने बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। एसआई अन्तूलाल ने बताया कि राधानगरी निवासी नाबालिग बेटे ने अपनी मां रूकसीना से 7 हजार रुपए देने की बात कही। मां के इनकार करने पर बेटे ने घर पर सरिए से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कामां के उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मृतका के पति सौराव मेव ने अपने नाबालिग बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मृतका का बेटा उत्तर प्रदेश के मथुरा से 10 हजार रुपए लेकर आया था। उसने 3 हजार रुपए खर्च कर दिए और 7 हजार रुपए अपनी मां रूकसीना को दे दिए थे।
