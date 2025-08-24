Bharatpur : धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड प्रोफेट बजिंदर सिंह पंजाब के मानसा जेल से गिरफ्तार, कोर्ट ने 15 दिन के लिए भेजा जेल

पुलिस के अनुसार साल 2024 को सोनार हवेली में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि प्रोफेट बजिंदर सिंह की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा था और लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा था। मौके से कई बाइबल और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले संदीप कुमार के अधिवक्ता उत्तम सिंह ने बताया कि 11 फरवरी 2024 को सोनार हवेली से धर्मान्तरण का मामला पकड़ा था।